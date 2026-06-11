[헤럴드경제=도현정 기자] 오픈AI가 기업 고객 유치를 위해 사용요금을 대폭 인하하는 방안을 고려중이라는 보도가 나왔다.

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 10일(현지시간) 오픈AI가 과금 기준으로 사용되는 사용량 측정 단위인 ‘토큰’의 요금을 대폭 삭감하는 방안을 검토중이라고 보도했다. 이는 기업 고객 유치 경쟁을 치열하게 벌이고 있는 앤트로픽을 의식한 조치로 보인다. 앞서 앤트로픽이 가격 인하를 단행할 것이라는 보도가 나오자 이에 대응하기 위한 방책으로 오픈AI도 가격 인하를 검토하는 것이다.

오픈AI는 토큰 비용이 높다는 고객 불만을 이전부터 의식해왔던 것으로 보인다. 샘 울트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 최근 한 행사에서 비용이 “거대한 문제”가 됐다며 “사람들이 더 적은 비용으로 더 많은 가치를 얻을 수 있도록 도울 수 있는 방법이 많을 것이라고 생각한다”고 말한 바 있다.

WSJ은 오픈AI와 앤트로픽이 서로 경쟁하느라 파격적인 수준의 가격 인하를 단행한다면, 가뜩이나 의문이 제기되고 있는 AI 모델의 이윤 구조가 흔들릴 수 있다고 지적했다. 양사는 AI 시스템이 돌아가도록 하는 컴퓨팅 자원에 막대한 비용을 쏟아붓고 있어 이미 수십억달러(수조 원)의 손실을 보고 있다.

일부 기업은 AI 모델 사용에 들이는 비용이 과도하다고 판단해, 경영진이 임직원의 토큰 지출을 통제하는 방안까지 도입하고 있다. 일각에서는 소프트웨어 업계에서 토큰을 많이 사용한 것을 업무를 열심히 한 것으로 간주하는 평가 방식이 도입되면서, 기업 고객의 토큰 사용량이 과도하게 늘었다는 지적도 나오고 있다.