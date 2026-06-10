[헤럴드경제=장연주 기자] 소녀시대 수영이 배우 정경호와 14년 열애를 끝으로 결별한 가운데, 정경호가 첫 남자친구였다는 과거 수영의 발언이 재조명되고 있다. 또 두사람의 결별을 예언한 무속인의 발언까지 언급되고 있다.

양측 소속사는 9일 공식 입장을 통해 최수영과 정경호가 14년 간의 긴 연인 관계를 정리하고 결별했다고 밝혔다. 바쁜 일정 속에서 자연스럽게 관계가 소원해졌다는 것.

수영은 지난 2012년 정경호와 교제를 시작한 뒤, 2014년 공개 연애 직후 곧바로 SBS 예능 ‘힐링캠프’에 출연했다.

교제 당시 22세였던 수영은 당시 “정경호가 처음 사귄 남자친구”라고 밝혔다. 그는 또 “처음 사귀는 남자친구이다 보니 어떤 느낌인지 잘 몰랐다”고 솔직하게 고백한 바 있다.

당시 공개 열애에 대한 부담감과 함께 정경호를 향한 진심 어린 애정을 드러내기도 했다.

첫 남자친구와 14년간 연애를 지속해오다 끝내 헤어졌다는 소식에 많은 팬들이 아쉬움을 나타냈다.

일부 네티즌들은 “14년이면 결혼까지 갈 줄 알았다”며 안타깝다는 반응을 보였다.

일각에서는 “14년이나 만났는데 결혼까지 이어지지 못한 게 아쉽다”, “결국 결혼 생각이 없었던 것 아니냐”, “너무 오래 끌었다”는 반응도 나온다.

두 사람의 결별 소식에 6개월 전 이별을 예언한 무속인의 과거 발언도 재조명되고 있다.

무속인 명도령은 지난해 12월 유튜브채널 ‘착한 무당들’에서 진행한 블라인드 신점 영상에서 “연애는 오래 한 것 같고 친구처럼 편안한 사이지만 부부의 연은 보이지 않는다”며 “결혼까지 이어지기는 어렵고 이별수가 들어와 조만간 헤어지지 않을까 싶다”고 말했다.

그는 이어 “여자는 결혼을 원하지만 남자 쪽에서 집안 문제 등으로 서두르지 않고 피하는 흐름”이라며 “만약 깨진다면 남자는 결혼이 늦어지겠지만, 여자는 기다리는 사람들이 있어 헤어지고 얼마 안가 바로 다른 사람과 혼사가 들어올 것”이라고 밝혔다.

한편, 정경호는 차기작을 준비중이며 최수영은 연극 ‘베니스의 상인’ 무대에 오르며 활발한 활동을 이어갈 예정이다.