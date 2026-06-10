[헤럴드경제=장연주 기자] 올 하반기 재혼을 앞둔 가수 서인영이 새로운 사랑과 함께 다시 한번 가정을 꾸릴 준비를 하고 있다고 밝히면서, 악플에 상처를 받았다고 고백했다. 서인영은 특히 “내가 바람 피워서 이혼한 것은 아니잖냐”며 “잘 살려고 노력해보겠다”고 밝혔다.

지난 9일 서인영은 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 ‘서인영 결혼심경 최초 공개(오해와 진실, 결혼식)’라는 영상을 업로드했다.

영상에서 서인영은 6살 연상인 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 올 하반기 재혼에 대해 솔직한 소감을 전했다.

서인영은 지난 2023년 2월 9살 연상의 사업가와 결혼했다가 1년여 만에 이혼했다.

서인영은 재혼 발표 후 일부에서 나온 부정적인 반응에 아쉬움을 나타냈다.

그는 “‘몇 개월 사나 보자’는 댓글이 가장 상처였다”며 “얼마나 살지는 나도 모른다. 그런데 진짜 잘 살려고 노력해보겠다”고 강조했다.

서인영은 이어 “내 마음은 항상 그렇다. 진짜 내 마음을 오해하지 말아 달라. 나는 항상 노력한다. 진짜 진심이다”라며 “내가 바람 피워서 이혼한 건 아니지 않나”고 반문했다.

특히 그는 “결혼은 늘 나의 꿈이었다”며 “첫 결혼도 잘 살아보려 했지만 잘 풀리지 않았던 것”이라고 언급했다.

서인영은 “가정생활도, 일도 모두 열심히 하고 싶었는데 이제 그 꿈을 실현하려 한다”며 “예비신랑의 성실한 모습에 매력을 느꼈다”고 밝혔다.

그는 또 예비신랑 최지훈 대표에 대해서는 “초혼인 사업가이자 열심히 일하는 ‘일 중독자’”라며 “예전에는 돈 많은 사람이 좋았지만 지금은 열심히 사는 사람이 좋다. 성실한 모습에 매력을 느꼈다”고 덧붙였다.

이혼 후 우울증이 심했던 서인영은 매일 술로 지내다가 소개팅으로 최 대표를 만났다고 밝혔다.

서인영은 “이혼 후 우울증이 심해 매일 술로 지내다가 소개팅이 들어왔다”며 “당시에는 사람을 만날 마음조차 없었는데, 예비 신랑을 만나면서 확신이 생겼다”고 말했다.

그는 이어 “예비신랑은 처음 보자마자 결혼할 것 같다고 생각했다고 했다. 그래서 첫 키스도 한 것 같다”며 두 사람의 첫 만남 비하인드 스토리도 공개했다.

한편, 서인영은 2002년 그룹 주얼리로 데뷔해 ‘원 모어 타임’(One More Time), ‘슈퍼스타’(Super Star) 등 히트곡들을 발표하며 많은 사랑을 받았다. 2007년에는 솔로가수로 데뷔해 ‘신데렐라’로 큰 인기를 얻었다.