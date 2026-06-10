[헤럴드경제=장연주 기자] 중국의 74세 할머니가 자신감 있는 스타일과 건강함으로 ‘소녀 같은 할머니’로 화제가 되고 있다. 그는 무려 200만명이 넘는 SNS 팔로워를 보유한 인플루언서로 하이힐을 신고 거리에서 춤을 추는 영상 등으로 인기를 끌고 있다. 젊고 건강한 그의 비결은 무엇일까.

지난 7일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 화제의 주인공은 상하이 출신 잉쯔(74)다.

그가 하이힐을 신고 거리에서 춤을 추는 영상 등은 누적 조회수 1억회 이상을 기록하며 인기를 얻고 있다.

잉쯔는 젊고 건강한 생활 습관의 비결로 ‘자기만의 스타일 유지’를 강조했다.

그는 매일 아침 1시간 동안 요가를 하고, 오후 5시 이후에는 식사를 하지 않는 규칙적인 생활을 유지하고 있다. 또 과식하지 않고 배가 70% 정도 찼을 때 식사를 멈추고, 채소, 단백질, 탄수화물 순으로 식사를 한다고 밝혔다.

또한 젊은 세대가 선호하는 패션부터 펑크룩까지 다양한 스타일을 시도하면서 자신감을 얻고 있다.

그는 45세 아들을 두고 있으며, 출산 후 한번도 병원을 가지 않을 정도로 건강함을 유지하고 있다.

다만, 2024년 골절을 당해 병원을 찾았지만 보행 보조기 사용을 거부하고 매일 밤 1시간씩 걷기 운동을 통해 재활한 것으로 알려졌다.

잉쯔는 어린 적부터 미용과 패션에 관심이 많았지만 전문모델이나 배우로 활동한 적은 없다.

그는 젊은 시절 유치원 원장으로 일하다가 1980년대 남편과 아들과 함께 일본으로 이주해 음식점에서 일한 경력을 지니고 있다. 이후 요리 실력을 쌓은 그는 중국 음식점을 직접 창업했고, 뛰어난 외모로 일본의 유명 잡지에 소개되기도 했다.

그는 중국 언론과의 인터뷰에서 “나이는 장애물이 아니라 자산”이라며 “120세까지 아름답게 살고 싶다”고 말했다.

그의 사연은 SNS에서 화제가 됐다. 누리꾼들은 “나이 보다 중요한 건 삶의 에너지”, “중국판 이길여 총장이다”, “젊게 사는 모습이 보기 좋다” 등의 반응을 보였다.