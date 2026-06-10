‘포용금융 2.0 온 프로젝트’ 가동 내달 상생대환대출Ⅱ 등 신상품 출시 서민 대안 신용평가모형 본격 적용

신한금융그룹이 올해 포용금융 공급 목표를 종전 3조원에서 4조5000억원으로 증액한다. 약 5000억원 규모의 연체채권도 자체 소각하기로 했다.

신한금융은 10일 서울 여의도 TP타워에서 제5차 그룹 생산적 금융 추진단 회의를 열고 총 5조원 규모의 ‘포용금융 2.0 온(ON·溫)’ 프로젝트를 가동한다고 밝혔다.

진옥동 신한금융 회장은 이날 회의에서 “포용금융 2.0 온은 단순한 지원을 넘어 금융회사가 사회적 책임을 실질적으로 이행하는 방식”이라며 “금융 사각지대를 줄여 사회 안전망의 역할을 다하는 기업시민으로서 고객과 사회의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.

이번 프로젝트는 ▷장기 연체채권 소각·소멸시효 개선을 통한 고객 재기 지원 ▷중저신용자 대상 신상품·서비스 출시 ▷대안 신용평가 활용을 통한 포용금융 지원 규모 확대 등을 골자로 한다. 우선 신한금융은 상반기 약 3300억원 규모의 연체채권을 우선 소각하고 연내 소멸시효 도래 채권까지 포함해 연간 총 5000억원 규모를 소각할 계획이다.

계열사별로 보면 신한은행이 지난 2월 장기 연체채권 576억원을 선제적으로 소각한 데 이어 약 1200억원을 추가 소각한다. 신한카드는 사망자 채권 또는 5000만원 이상 고액 채권이라 새도약기금 지원 대상에서 제외됐던 8년 이상 장기 연체채권 약 1500억원을 이날 일괄 소각한다. 제주은행·신한저축은행 등도 약 60억원 규모의 연체채권 소각에 동참한다.

소멸시효 연장 관행도 개선한다. 5년 경과 채권은 시효 연장을 원칙적으로 차단하고 채무조정을 우선 추진하되 불가피하게 연장하는 경우에도 ‘3년 경과 시 재심사’ 절차를 만들어 적용할 방침이다.

앞서 금융위원회는 지난 2월 열린 포용적 금융 대전환 2차 회의에서 신한금융의 선제적인 취약차주 연체채권 감면 조치 등을 평가하며 포용금융 우수사례로 소개한 바 있다.

또한 신한금융은 올해 포용금융 목표 3조원을 조기 달성하고 내년 계획분 1조5000억원을 앞당겨 집행하기로 했다. 세부적으로는 ▷서민금융 2조9000억원(중금리대출 포함) ▷소상공인 지원 1조4500억원 ▷미소금융(대출·자산형성 지원) 및 상생대환대출 대상 확대 등 1500억원이다.

포용금융 신상품도 준비 중이다. 오는 7월 1일 기존 신한저축은행 고객 대상으로만 운영하던 상생대환대출을 전 저축은행 이용 고객으로 확대한 ‘신한 상생대환대출Ⅱ’를 출시한다. 대출한도 최대 1억원, 최장 10년 이내로 운영하며 비대면 대출이동시스템을 활용해 고객 편의성을 높인다. 지난 8일에는 ‘기초연금 수급자 비상금대출’을 선보였으며 ▷미소금융 성실상환자 대상 자산형성 지원 ▷햇살론 보증료 캐시백 ▷시니어 안심케어서비스 등 맞춤형 포용금융 상품을 순차적으로 공개한다.

신한금융은 금융위 주관 신용평가모형 개편 태스크포스(TF)에 적극 참여하며 대안 신용평가모형 도입을 통해 중저신용자 지원을 확대한다.

신한은행은 생활비, 공과금, 자동이체 등 다양한 비금융 데이터로 고객의 상환 능력을 평가하는 ‘서민 대안 신용평가모형’을 지난해 말 개발했다. 올해 3월부터 서민 신용대출에 적용하고 있으며 3분기 중 출시 예정인 중금리대출 신상품 심사 기준에도 적용할 방침이다.

배달 애플리케이션 ‘땡겨요’ 기반의 대안 정보와 제주은행의 디지털 기업금융 특화 브랜드인 DJ뱅크 ERP(전사적자원관리) 데이터를 활용해 중소기업과 소상공인에 대한 자금 공급도 확대할 예정이다. 김은희 기자