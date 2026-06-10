AI·SW·방송통신 등 유망산업 중심 맞춤형 지원 현직자 멘토링·직무교육 제공…올해 5400명 지원 예정

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부와 한국산업인력공단이 청년들의 안정적인 노동시장 진입과 경력 형성을 돕기 위한 ‘청년미래플러스’ 사업 참여자 모집에 나섰다.

10일 고용노동부와 한국산업인력공단에 따르면 청년미래플러스는 청년의 구직 단계부터 재직 후 직장 적응, 경력 설계까지 지원하는 사업이다. 청년들이 선호하는 기업 현직자 멘토링과 직무교육 등 산업 맞춤형 프로그램을 제공하는 것이 핵심이다.

올해 사업은 한국인공지능소프트웨어산업협회, 한국전파진흥협회 등 2개 산업별 인적자원개발위원회(ISC)와 벤처기업협회, 청주상공회의소, 광주경영자총협회, 대구경북기계협동조합, 부산경영자총협회 등 5개 사업주단체가 운영한다.

지원 분야는 인공지능(AI)·소프트웨어(SW), 방송·통신기술, 문화콘텐츠, 기계·제조 등 유망산업 중심으로 구성됐다. 참여 청년들은 운영기관별 누리집을 통해 프로그램 내용을 확인하고 신청할 수 있다.

사업 신청은 오는 11월 30일까지 가능하며 올해 총 5400명을 지원할 계획이다. 특히 방송·통신기술과 문화콘텐츠 분야 특화 프로그램을 운영하는 구직자 과정에는 이미 550명이 신청하는 등 높은 관심을 보이고 있다.

사업 참여자들의 만족도도 높은 편이다. 지난해 참여한 한 청년은 “기업 설명회에서 만난 면접관을 실제 면접장에서 다시 만나 긴장을 덜 수 있었고 좋은 결과로 이어졌다”며 “현직자와 직접 소통하며 피드백을 받은 경험이 취업에 가장 큰 도움이 됐다”고 밝혔다.

또 다른 참여자는 “멘토링과 네트워킹 프로그램을 통해 현업 종사자들과 실무 고민을 나누며 시야를 넓힐 수 있었다”며 “취업 이후에도 지속적으로 경력개발에 도움을 받고 있다”고 전했다.

박상철 한국산업인력공단 이사장 직무대행은 “청년미래플러스 사업이 청년들의 노동시장 진출과 경력 형성에 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 청년들이 안정적으로 일하고 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 다양한 지원 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.