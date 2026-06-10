부산 에코델타시티 공동 2블록 전용 59㎡ 단일 평형 총 501가구

[헤럴드경제=신혜원 기자] 중흥건설그룹 중흥토건은 이달 중 부산 에코델타시티에서 ‘에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티’를 분양할 예정이라고 10일 밝혔다.

부산 에코델타시티 공동 2블록에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 18층, 6개 동, 59㎡(이하 전용면적) 총 501가구 규모로 조성된다. 세부 주택형은 ▷59㎡A 395가구 ▷59㎡B 106가구 등 수요자들의 선호도가 높은 소형 단일 평형으로만 구성됐다.

단지가 들어서는 에코델타시티는 부산 강서구 일대 총 11.7㎢ 부지에 인구 약 7만6000명 규모로 조성되는 서부산권 핵심 주거지다. 특히 국내 첫 ‘스마트시티 국가시범도시’로 지정돼 자율주행차, 인공지능(AI) 등 4차 산업혁명 기술이 도시 전반에 적용될 예정이다.

에코델타시티 중흥S-클래스 리버시티의 가장 큰 장점은 입지다. 단지 바로 옆에 서낙동강이 위치해 대다수 가구에서 영구 조망이 가능한 ‘리버뷰’(일부 가구 제외)를 누릴 수 있다. 강을 따라 조성되는 수변공원과 인근 중앙공원도 가깝다. 유치원을 비롯해 초·중·고교 예정 부지가 모두 도보권에 있는 ‘원스톱 학세권’ 입지도 갖췄다.

교통 호재도 풍부하다. 인근에 부산 부전역에서 창원 마산역을 잇는 ‘부전-마산 복선전철’이 오는 2028년 하반기 개통을 앞두고 있으며, 단지 주변에 에코델타시티역(신설 예정)이 들어선다. 강서선 트램(계획), 하단-녹산선(계획), 가덕도 신공항(2035년 개항 예정) 등도 추진 중이다. 차량 이동 시에는 남해고속도로 제2지선 서부산IC, 명지IC 진입이 수월하며, 에코델타시티와 승학터널을 연결하는 ‘엄궁대교’가 2030년 6월 개통되면 부산역까지의 이동 시간이 대폭 단축될 전망이다.

단지 바로 옆에 에코델타시티 내 최대 근린상업용지가 있어 학원가와 편의시설이 조성될 예정이며, 오는 2027년에는 전국 최대 규모의 ‘더현대 부산’이 준공된다. 명지국제신도시 내 스타필드시티도 이용 가능하다. 여기에 화전일반산단, 부산신항배후물류단지, 삼성전기 부산사업장, 르노코리아 자동차공장 등이 가까워 배후 수요가 탄탄하다.

단지는 전 가구 남향 위주 배치로 채광과 통풍을 극대화했으며 피트니스클럽, 실내 골프연습장, 맘스테이션, 어린이집, 다함께돌봄센터 등 다채로운 커뮤니티 시설이 마련될 예정이다.

한편 이번 단지는 중흥건설그룹이 에코델타시티에서 세 번째로 선보이는 아파트다. 앞서 지난 2023년 10월 ‘중흥S-클래스 에코델타시티’(1067가구)와 지난해 5월 ‘에코델타시티 중흥S-클래스 에듀리버’(728가구)를 공급했다. 이번 공급을 통해 에코델타시티 내에서만 총 2296가구에 달하는 대규모 ‘중흥S-클래스’ 브랜드 타운을 형성하게 될 전망이다.