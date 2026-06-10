2026 수출 페스티벌 개막

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남·광주·제주 지역 우수기업의 해외시장 진출 확대와 글로벌 비즈니스 네트워크 구축을 위한 ‘2026 수출 페스티벌’이 오는 11~12일까지 이틀간 여수시 오동도 앞 소노캄호텔에서 열린다.

올해로 5회째인 수출 페스티벌은 전남테크노파크, 광주테크노파크, 순천대학교가 공동 주관하고 제주테크노파크와 한국산업단지공단이 협력하여 추진하는 수출지원 행사이다.

행사는 미국, 중국, 일본, 독일, 베트남, 인도네시아 등 19개국 해외비즈니스센터 관계자와 글로벌 바이어 34명이 참가해 지역기업과 1 대 1 수출 상담을 진행한다.

상담회에는 전남 33개사, 광주 31개사, 제주 4개사 등 총 68개 지역기업이 참여하며, 해외비즈니스센터와 바이어, 관계기관 등 250여 명이 참석할 예정이다.

행사 기간 동안에 ▷글로벌 바이어 매칭 수출상담회 ▷해외시장 진출 전략 세미나 ▷수출 컨설팅 ▷기업 간 비즈니스 네트워킹 ▷수출 계약 및 업무협약(MOU) 체결 등이 준비된다.

오익현 전남테크노파크 원장은 “이번 수출페스티벌이 지역기업의 새로운 수출 기회를 창출하고 글로벌 경쟁력을 높이는 계기가 될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.