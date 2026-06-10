10일부터 청와대 사랑채서 ‘잼프네컷’ 가능

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 이재명 정부 출범 1주년을 맞아 지난 1년간 국민과 함께 걸어온 국정 성과와 발자취를 담아낸 ‘취임 1주년 기념 디지털 굿즈’를 공개했다고 10일 밝혔다.

이번 디지털 굿즈는 지난해 SNS에 접수된 ‘대통령 시계를 디지털 화면으로 소장하고 싶다’는 국민의 목소리를 적극 수렴해 기획된 ‘국민 참여형 소통 콘텐츠’라고 청와대는 설명했다.

청와대 관계자는 “일방적인 정보 전달 방식을 넘어, 국민의 제안에 응답하고 국정 운영의 주요 순간을 함께 공유한다는 점에서 쌍방향 소통의 의미를 담고 있다”고 덧붙였다.

특히 이번에 공개된 디지털 굿즈는 대통령 실물 시계를 비롯해 지난 1년간의 국정 기록을 ▷취임 1주년 ▷유능한 정부 ▷위대한 국민 3가지 테마로 분류해 제작됐다고 한다.

또 이번 디지털 굿즈는 다양한 시각적 효과를 통해 이재명 정부의 국정성과와 국민의 일상을 보다 역동적이고 생동감있게 담아냈다고 한다.

디지털 굿즈 중 ‘우리가 만드는 나라 1’은 낮에서 밤으로 전환되는 모습을, ‘끊임없이 치열하게 1’은 스케치 이미지가 사진으로 변하는 과정을 ‘당신의 자리에서 12·3’은 움직이는 영상으로 제작했다.

이번에 공개된 신규 굿즈를 포함해 그간 배포된 모든 디지털 굿즈는 청와대 공식 홈페이지에서 다운받을 수 있다.

청와대 관계자는 “이번 디지털 굿즈는 정부와 국민이 함께 호흡하며 걸어온 1년의 기록이자 약속”이라며 “지난 1년의 발자취와 나아갈 미래를 국민 여러분의 일상 가장 가까운 곳에 오래도록 소장하기를 희망한다”고 말했다.

한편 이번 신규 배포를 포함해 그간 배포된 모든 디지털 굿즈는 이날부터 30일까지 청와대 사랑채 1층 기념품점 옆에서 개최되는 취임 1주년 기념 특별 전시회 ‘국민과 함께한 1년, 디지털로 기록하다’를 통해 실물 포스터를 갤러리로 관람할 수 있다. 아울러 현장에는 관람객이 직접 참여형 굿즈 제작에 동참해 보는 ‘잼프네컷’이 마련돼 있다.