[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 안선영이 1분 차이로 30만 원짜리 영어 시험을 치르지 못했다고 밝혔다.

9일 안선영은 자신의 인스타그램에 “주차장을 못 찾아 일방통행 길을 8바퀴 돌고 겨우 주차하고 왔더니, 9시 시험인데 도착 시간이 오전 8시 50분을 넘었다고 시험도 못 본대”라고 적었다. 오전 8시 51분에 도착했지만 입실이 거부됐다는 것이다.

그가 응시하려 했던 시험은 IDP가 주관하는 국제 공인 영어 시험 IELTS(아이엘츠)다. 유학·취업·이민 등을 위한 영어 능력 평가 시험으로, 공식 홈페이지에 따르면 오전 8시 50분 이후에는 입실이 제한된다. 시험 유의사항에는 “주차장·주차 할인이 제공되지 않으므로 대중교통을 이용하라”고 명시돼 있다.

안선영은 “사람이 왔는데 안 되냐고 물으니 ‘그러니까 일찍일찍 다녀야죠’라고 하시더라”며 “너무 맞는 말이지만 오늘 시험 때문에 종일 스케줄도 힘들게 다 비우고 왔는데 말이죠. 최소한 주차장 안내 정보라도 좀 넣어주시던가”라고 했다. 해당 게시물에는 IDP 공식 계정이 태그됐다.

안선영은 아들의 아이스하키 선수 활동을 위해 지난해 캐나다로 이주한 상태다. 사업을 위해 한국와 캐나다를 오가고 있다. 이번 IELTS 응시도 캐나다 생활과 관련된 것으로 보인다.

안선영은 2000년 MBC 11기 공채 개그우먼으로 데뷔했다.