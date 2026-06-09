소상공인 80% 디지털·AI 기술 활용 정부 지원사업 참여 경험은 3.2% 그쳐 “몰라서 못 썼다” 76.2%…홍보·비용지원 과제

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인 10곳 중 8곳은 디지털·AI 기술을 활용하고 있지만, 상당수는 배달앱과 POS, 키오스크 등 기초 단계에 머물러 있는 것으로 나타났다. 정부 지원사업 참여 경험도 3.2%에 그쳐 디지털 전환 정책의 현장 체감도를 높여야 한다는 지적이 나온다.

중소기업중앙회는 소상공인 500개사를 대상으로 실시한 ‘소상공인 DX·AX 현황 및 정책 수요 설문조사’ 결과를 9일 발표했다. 조사 대상은 외식업 200곳, 소매업 150곳, 숙박업 50곳, 개인서비스업 50곳, 교육·여가업 50곳이다.

조사 결과 디지털·AI 기술을 활용하고 있는 소상공인은 80.0%였다. 활용하지 않는 소상공인은 19.6%, 활용하다가 중단한 업체는 0.4%로 집계됐다. 다만 이번 조사는 문서 작성 프로그램, 키오스크, 배달앱 등 일상적인 디지털 기술까지 포함한 수치다.

활용 분야는 경영지원이 54.5%로 가장 많았다. 이어 고객 응대 31.8%, 판매·유통 22.3%, 마케팅·홍보 21.3% 순이었다. 분야별로는 경영지원에서 디지털 POS 시스템 활용 비율이 68.3%로 가장 높았다. 고객 응대 분야에서는 AI 통화비서와 챗봇이 66.9%, 판매·유통에서는 온라인 쇼핑몰 운영이 51.1%, 마케팅·홍보에서는 SNS 채널 운영이 52.9%로 각각 가장 많이 꼽혔다.

문제는 활용 수준이다. 디지털 기술 활용 수준을 묻는 질문에 기초 단계라고 답한 비율은 30.5%, 입문 단계는 52.8%였다. 두 응답을 합치면 83.3%에 달한다. 디지털 기술을 쓰고는 있지만, 매장 운영 효율화나 매출 확대에 본격적으로 연결하는 단계까지는 아직 거리가 있다는 의미다.

효과를 체감한 소상공인도 적지 않았다. 디지털 기술을 도입한 소상공인의 69.8%는 시간 단축과 효율화를 경험했다고 답했다. 홍보 효과로 인한 매출 증대는 25.5%, 비용 감소는 11.0%, 고객 만족도 향상은 8.5%였다.

디지털 기술 사용 방식은 기기 내 소프트웨어·프로그램 구독이 45.0%로 가장 많았다. 기기 렌탈은 31.8%, 기기 구입은 24.8%였다. 비용은 기기 구입의 경우 200만원 이상이 14.1%로 가장 많았고, 기기 대여는 월 5만원 미만이 40.9%로 가장 많았다. 소프트웨어 월 구독료는 1만원 이상 3만원 미만과 3만원 이상 5만원 미만이 각각 14.4%로 집계됐다.

다만 본인이 쓰는 디지털 비용을 “잘 모르겠다”고 답한 비율도 높았다. 기기 구입 비용을 모른다는 응답은 64.6%였고, 기기 대여 비용은 37.8%, 소프트웨어 구독 비용은 37.2%가 알지 못한다고 답했다. 비용 구조를 제대로 파악하지 못한 채 서비스를 쓰는 소상공인이 적지 않다는 얘기다.

정부 지원사업과 현장 간 간극도 확인됐다. 최근 3년간 정부의 디지털 기술·AI 관련 지원사업에 참여한 경험이 있는 소상공인은 3.2%에 그쳤다. 참여 사업은 AI 활용 교육이 50.0%로 가장 많았고, 스마트상점 기술 보급 31.3%, 온라인 판로 지원 12.5%, AI 바우처 지원 6.3% 순이었다.

참여자의 만족도는 높았다. 지원사업이 도움이 됐느냐는 질문에 “그렇다”는 응답이 87.5%였다. 매우 그렇다와 약간 그렇다는 응답이 각각 43.8%였다. 반면 지원사업에 참여하지 않은 이유로는 “지원사업이 있다는 사실을 알지 못했다”는 응답이 76.2%로 가장 많았다.

특히 월평균 매출액이 낮고 종사자 수가 적은 영세 소상공인일수록 지원사업 자체를 알지 못해 참여하지 못한 비율이 높았다. 디지털 기술·AI를 활용하지 않는 소상공인 중에는 “실제로 필요한 기기나 서비스가 지원 대상에 없어서”라고 답한 비율이 33.7%로 가장 많았다.

소상공인이 가장 필요하다고 꼽은 지원 정책은 운영 비용 지원이었다. 응답률은 59.0%였다. 초기 비용 지원은 35.8%, 맞춤형 교육은 16.6%, 컨설팅 지원은 14.0%로 뒤를 이었다. 올해 소상공인 디지털 지원사업 중 가장 기대하는 사업으로는 AI 활용 교육 및 AI 활용 제품 개발·서비스 도입 지원이 46.4%로 1위에 올랐다.

김희중 중기중앙회 경제정책본부장은 “소상공인의 디지털 활용 비율은 높으나 아직 기초 수준에 머물러 있는 것이 현실”이라며 “매장 경영에 실질적인 도움이 될 수 있도록 디지털 역량 강화가 시급하다”고 말했다.

이어 “여전히 많은 소상공인이 디지털 전환 과정에서 운영 및 도입 비용에 부담을 느끼고 있다”며 “현장의 갈증을 해소할 수 있도록 적재적소에 맞는 정책적 지원이 긴밀히 연계되기를 바란다”고 밝혔다.