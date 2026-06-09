2027년 1월 개강…글로벌 직업훈련 전문가 30명 선발 AI·디지털 기반 TVET 교육으로 국제 인재 양성 추진

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국기술교육대학교가 국제노동기구(ILO) 산하 국제훈련센터(ITCILO)와 손잡고 디지털 경제 시대에 대응할 글로벌 직업훈련 전문가 양성에 나선다.

한기대는 ITCILO와 공동으로 ‘디지털경제 직업기술교육훈련(TVET) 석사과정(Master’s Program in TVET for the Digital Economy)’을 신설하고 2027년 1월 개강한다고 9일 밝혔다.

이번 과정은 이탈리아 토리노에 위치한 ITCILO가 해외 고등교육기관과 공동으로 운영하는 첫 정규 학위과정이라는 점에서 의미가 크다. 한국기술교육대는 그동안 축적한 산업현장 연계형 직업기술교육훈련(TVET) 모델과 디지털 교육 역량을 세계 각국에 확산하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

과정은 한국기술교육대 산업대학원 소속 1년 집중 석사과정으로 운영된다. 졸업생에게는 한국기술교육대 이학석사(M.Sc.) 학위가 수여되며, 학위증에는 ITCILO 인증이 함께 표기된다. 첫 입학생은 한국인 5명을 포함해 총 30명의 국내외 학생을 선발할 예정이다.

교육은 온라인 학습, 한국 현지 대면교육, 캡스톤 프로젝트 등 3단계 하이브리드 방식으로 진행된다. 2027년 1월부터 6월까지는 ITCILO의 디지털 학습 플랫폼을 활용한 온라인 수업과 웨비나가 운영되며, 6월 말부터 8월까지는 한국기술교육대 캠퍼스에서 6주간 집중 교육이 이뤄진다. 이후 9월부터 12월까지는 각국의 직업훈련 현안을 해결하기 위한 프로젝트나 연구를 수행하게 된다.

교육과정은 ▷TVET 시스템과 디지털 전환 ▷디지털 TVET 교수법 및 학습설계 ▷포용적 디지털 기술 경로 ▷TVET 혁신 연구방법론 ▷기술 및 노동시장 정보 ▷에듀테크·시뮬레이션·현장학습 플랫폼 ▷TVET 거버넌스·정책·재정 ▷한국의 TVET 디지털 혁신 등 8개 모듈로 구성된다. 특히 인공지능(AI)과 머신러닝, 생성형 AI 등을 교육 과정 전반에 활용해 직업훈련의 품질과 현장 적합성을 높이는 데 초점을 맞췄다.

한기대 교수진과 ITCILO·ILO 전문가, 국제기구 관계자, 고용·노동·직업훈련 분야 전문가 등이 강의에 참여하며, 강의 중심 수업에서 벗어나 워크숍과 사례연구, 팀 프로젝트, 현장견학 등 실무 중심 교육을 강화할 계획이다.

양 기관은 교육과정 운영과 품질 관리를 위해 공동 운영위원회를 구성한다. 한국기술교육대는 입학 승인과 학위 수여, 학사 운영을 맡고, ITCILO는 글로벌 학생 모집과 서류 심사, 장학금 등 행정 업무를 담당한다.

유길상 한기대 총장은 “한국은 산업현장과 교육을 긴밀히 연결해 인재를 양성해 온 직업능력개발 강국”이라며 “이번 과정은 한국기술교육대의 공학교육·디지털 훈련 역량과 ILO의 글로벌 정책 전문성을 결합해 각국의 일자리와 직업훈련 혁신을 이끌 인재를 양성하는 출발점이 될 것”이라고 말했다.

한편 학생 모집은 오는 30일까지 1차 접수를 진행하며, 과정은 영어로 운영된다. 지원자는 ITCILO 온라인 접수 시스템을 통해 신청할 수 있다.