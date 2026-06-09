B→A등급 상향 위험요인 발굴 및 시스템 고도화 “우수한 안전보건관리 역량 입증”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대엘리베이터가 중대재해처벌법 준수 인증 평가에서 ‘A등급’을 획득했다고 9일 밝혔다.

중대재해처벌법 준수 인증제(SCC)는 기업의 중대재해 예방을 위한 안전보건 관리 체계와 안전보건 확보의무 이행현황 등을 종합적으로 평가한다. 현대엘리베이터는 지난 4~5월, 약 2개월간 평가기관인 법무법인 대륙아주, 대한산업보건협회로부터 서류심사 및 현장실사 등을 통해 우수한 수준의 안전보건관리 역량을 입증했다.

현대엘리베이터는 선제적 안전관리 개선을 통해 기존 ‘B등급’에서 ‘A등급’으로 한단계 상승하는 성과를 냈다. 담당조직인 안전지원실을 중심으로 한 안전관리시스템 고도화 및 예방 프로세스 구축 등에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

현대엘리베이터는 현장 안전사고 예방을 위해 첨단 시스템 도입에도 적극 나서고 있다. 공장 내 소방‧대피시설 시인성 개선, 인공지능(AI) 비전 플랫폼 구축, 무인지게차 운영, 현장 안전사고 감소를 위한 라이브 바디캠 등 스마트 안전시스템을 도입‧적용 중이다.

현대엘리베이터 관계자는 “중대재해처벌법 준수 인증 A등급 획득은 안전 역량을 인정받은 성과이자 지속적으로 위험요인을 발굴하고 시스템을 고도화할 책임을 의미한다”며 “중대재해 없는 안전한 일터를 만들기 위해 지속적으로 노력해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 현대엘리베이터는 전사 통합 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 획득한 데 이어 2025년 ‘제24회 대한민국 안전대상’에서 국무총리상을 수상했다.

아울러 최근 ‘중대재해 ZERO’ 실현 목표 달성을 위해 지난 4월 충주 스마트캠퍼스에서 ‘2026년 대·중소기업 상생협력 프로그램’ 발대식을 열고, 협력사 및 유관기관과 함께 안전관리 협력 체계를 본격 가동했다.