HD ‘하이나스 컨트롤’, HJ 선박에 적용 “자율운항기술로 고부가가치 선박시장 대응”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] HJ중공업이 HD현대 아비커스와 자율운항 솔루션 공급 및 기술협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 차세대 고부가가치 아이템으로 꼽히는 자율운항기술 탑재 선박 건조를 위한 행보다.

양사는 지난 4일 그리스 아테네 메트로폴리탄 엑스포 센터에서 열리고 있는 포시도니아(Posidonia)에서 HJ 유상철 대표와 HD현대 아비커스 강재호 대표가 MOU를 맺었다고 8일 밝혔다. HD현대 아비커스는 HD현대가 2020년 설립한 선박자율운항 솔루션 전문 자회사다.

양사는 HD현대 아비커스가 개발한 대형 상선용 2단계 자율운항 솔루션인 하이나스 컨트롤(HiNAS Control)을 HJ중공업이 개발·건조하는 선박에 적용하고 상호 기술협력하기로 했다. HD현대 아비커스가 인공지능과 사물인터넷(IoT) 기술로 개발한 하이나스 컨트롤은 2022년 상용화에 성공한 바 있다.

글로벌 해운·조선시장에서 자율운항선박 수요가 늘면서 항행의 안전성과 효율성 극대화를 위한 스마트십 기술개발 경쟁도 치열해지고 있다. HJ중공업 관계자는 “이번 MOU 체결도 HJ중공업이 스마트십과 디지털 선박 분야에서 기술경쟁력을 강화하는 한편, 자율운항 기술을 확대적용해 차세대 고부가가치 선박 시장에서 대응력을 선제 확보하기 위한 차원”이라고 전했다.

자율운항 선박은 상업용 선박의 운영비 중 80%를 차지하는 연료비와 인건비를 크게 절감할 수 있어 해운업계의 기대를 모으고 있다. 국내에서는 정부와 주요 조선사들이 연구와 테스트를 수행하며 운항 데이터를 축적하고 있다.

유상철 HJ중공업 대표는 “선박 무인화가 활발히 진행되면서 미래선박 시장에 대한 대응 필요성이 높아지고 있다”며 “이번 협약은 자율운항선박 개발의 초석을 놓은 것으로 향후 트랙 레코드를 확보해 기술력을 높이겠다”고 다짐했다.