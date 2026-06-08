19일 여름 시즌 ‘썸머 플레이’ 개막 파크 절반 규모, 물놀이장으로 변경 신규 어트랙션 워터 버킷 도입 눈길

[헤럴드경제=김명상 기자] 레고랜드가 전체의 절반 규모를 물놀이 공간으로 바꾸고 여름 시즌 공략에 나선다.

레고랜드는 올 여름 시즌 ‘썸머 플레이(Summer Play)’를 오는 19일 공식 개막한다. 시즌 개막에 맞춰 신규 물놀이 시설을 도입하고, 파크 공간의 절반을 물놀이 중심의 ‘웻 존(Wet Zone)’으로 구성해 운영한다는 방침이다.

이번 시즌에는 신규 물놀이 어트랙션 ‘워터 버킷’을 도입한다. 워터 버킷은 높이 5.9m의 대형 워터 타워다. 1분마다 약 5m 높이에서 400L의 물을 한 번에 쏟아내는 방식으로 작동한다. 물이 떨어지기 직전에는 워터 휠이 회전하면서 종소리를 울리며, 대기 공간에는 계속 물줄기를 분사하는 아쿠아 샤워 기능을 갖췄다.

또한 레고랜드는 이번 시즌 동안 시티 구역 초입의 마리나 제트 베이부터 해적의 바다 구역까지 파크의 절반에 해당하는 구역을 물놀이 공간으로 운영한다. 마리나 제트 베이는 지난해 시티 구역에 300평 규모로 조성된 대형 바닥 분수대로, 150개의 노즐에서 최대 5m 높이의 분수 줄기가 나온다. 신규 시설인 워터 버킷이 추가되면서 마리나 제트 베이는 바닥 분수와 상부 물폭탄을 동시에 이용할 수 있는 형태로 운영된다.

이 외에도 물보라를 피하며 이용하는 ‘웨이브 레이서’, 방문객들이 물싸움을 벌이는 ‘스플래쉬 배틀’ 등 물을 활용한 놀이기구와 미스트 존을 함께 선보인다. 시즌 중에는 물놀이 풀장 시설도 한정 기간 추가로 개장할 예정이다.

이외에도 썸머 플레이 시즌 주제인 ‘여름의 즐거운 놀이’에 맞춘 다채로운 공연과 체험 프로그램, 참여형 이벤트가 시즌 내내 이어진다. 여름 시즌 프로그램에 대한 상세한 정보는 공식 홈페이지와 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

김중선 레고랜드 코리아 마케팅 총괄 실장은 “단순한 시즌 이벤트를 넘어, 아이들이 온전히 물놀이를 즐기며 짜릿한 여름의 판타지를 경험할 수 있도록 준비했다”고 전했다.