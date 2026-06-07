[헤럴드경제=김보영 기자] 친여 성향의 유튜버 최욱씨가 극우 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트(일베)’ 회원들을 “탱크로 밀어버려야 한다”고 주장해 논란이 일고 있다.

최씨는 지난 5일 유튜브 채널 ‘매불쇼’에서 “온라인상에 있는 일베는 확실히 범죄화해야 한다”며 “우리 제도에서 이런 것들(일베)을 계속 놔두니까 재미가 되고 문화가 되고 있다”고 주장했다.

그는 “이게(일베가) 양지로 올라오는데 이놈들이 아주 동경하는 게 전두환이잖나. 그 식으로 온라인상에 탱크로 밀어버려야 한다. 범죄만큼은”이라고 했다.

같은 방송에 출연한 정준희 한양대 에리카 겸임교수도 이명박, 전두환 등을 언급하며 일부 ’2030′ 청년들을 겨냥해 “합법적인 방식으로 몽둥이를 드는 것은 반드시 필요하다”고 했다. 또 “이들을 합리적으로 설득하는 것이 아니라 권력으로 제압해야 한다. 법과 제도”라고도 언급했다.

이를 두고 이준석 개혁신당 대표는 6일 페이스북 글에서 “‘탱크’라는 단어에 대한 감수성이 사람마다 다를 수 있다”면서 “누구는 오월 광주를 떠올리며 먹먹해질 수도 있고, 누군가에게는 감수성 없이 스쳐 가는 밈(Meme)일 수도 있지만 일관성은 있어야 한다”고 지적했다.

그는 “(스타벅스 마케팅) ‘탱크 데이’라는 표현에 불매 운동까지 갔다면, 전두환처럼 탱크로 밀어버려야 된다는 말이 나왔을 때 대통령이 언급하고 여당 정치인들이 불매 및 퇴출을 선동해야 할 사안”이라고 비판의 목소리를 냈다.

아울러 “게다가 매불쇼의 이런 모습을 보니 ‘이준석으로 드는 액운은 매불쇼로 막아낸다’ 공연을 무대에 올린 5·18 전야제는 2주 만에 드러낸 자기모순이었다”고 덧붙였다.