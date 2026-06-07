[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령이 7일 김민석 국무총리 후임으로 한성숙 현 중소벤처기업부 장관을 지명했다.

한 후보자가 인사청문회를 통과해 총리로 취임하면 2006년 한명숙 전 국무총리 이후 20년만의 여성 총리가 된다.

강훈식 청와대 비서실장은 이날 춘추관에서 브리핑을 열고 “IT 기업 대표와 중소벤처기업부 장관이라는 경험을 바탕으로 시대적 과제인 AI(인공지능) 대전환을 차질없이 완수하고, 국민 일부가 아닌 대한민국 모두의 성장을 이끌 적임자로 기대된다“며 이같이 발표했다.

그러면서 “한 후보자는 평범한 직장인으로 출발해 굴지의 디지털 기업 수장에 오른 입지전적 인물”이라고 했다. 아울러 “민간 실용성과 혁신성을 겸비하고 있다”며 “우리 사회의 AI 대전환 필요성을 누구보다도 잘 알고 있다”고 했다.

강 실장은 “후보자는 장관으로서 속도와 성과, 현장을 강조하며 중소벤처와 소상공인 등 모두의 성장을 위해 노력해왔다”며 “그 결과, 중소기업 수출 역대 최대치 달성, 창업 생태계 활성화 등 실질적 성과를 창출했다”고 했다.

아울러 “이런 후보자의 혁신성과 중기부 장관으로서의 경험, 그리고 국무총리라는 기회가 더해진다면 반도체 호황과 수출 증가가 견인한 한국경제 성장을 중소기업, 소상공인, 골목 상권 등 국민 모두의 성장으로 전환시킬 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

의졍부여고, 숙명여대 영문과를 졸업한 한 후보자는 엠파스, NHN 등 IT 업계에서 근무했다. 2017년 네이버 대표이사 사장에 취임해 2022년까지 회사를 이끌었다. 지난해 7월엔 이재명 정부 초대 중기부 장관에 취임했다.