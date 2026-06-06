[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]추경호 대구시장 당선인은 6일 곽대훈 2·28기념사업회 회장을 위원장으로 하는 대구시장직 인수위원회를 구성해 발표했다.

곽 위원장은 대구시 행정관리국장, 달서구청장, 국회의원, 새마을운동중앙회장 등을 역임했다.

그외 인수위원에는 하중환 대구시의원, 이재성 전 청와대 선임행정관, 박종욱 전 대구시 정책보좌관, 한동엽 전 기획재정부 장관정책보좌관, 이은정 전 국회의원 보좌관 등을 선임했다.

이중에 하중환 인수위원은 인수위원회 대변인을 겸직한다.

추경호 당선인 측은 이날 민선 9기 대구시장 인수위원회는 역대 가장 작은 규모로 실무형, 소통형, 현장형을 지향하며 효율적이고 생산적으로 운영될 예정이라고 설명했다.

따라서 인수위는 당선인과 함께 각 분야 전문가, 시민단체, 경제계 등과 간담회를 하거나 현장방문을 통해 각계의 목소리를 듣는다.

추경호 당선인은 “곽 위원장이 앞으로 대구시정의 원활한 인수와 미래 비전 수립 등 인수위를 이끌 적임자라고 생각한다”며 “생산성 있게 인수위를 운영해 취임 직후부터 바로 업무에 착수하고 실행해 낼 수 있는 그런 시장이 되겠다”고 말했다.