[헤럴드경제=최원혁 기자] 만삭의 아내를 몰래 촬영해 친구들이 있는 단체 채팅방(단톡방)에서 조롱거리로 삼은 남편의 사연이 알려져 공분을 사고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 ‘네이트판’에는 ‘남편 단톡방을 몰래 보게 되었어요’라는 제목의 글이 올라왔다.

결혼 2년 차에 곧 출산을 앞둔 30대 중반 임산부라고 소개한 A씨는 남편의 휴대전화에서 충격적인 대화 내용을 발견했다고 털어놨다.

A씨에 따르면 그는 임신 이후 식욕이 늘면서 체중이 17kg 가까이 증가했다. 급격한 체형 변화로 거울을 볼 때마다 자괴감이 들고 우울감에 빠진 A씨는 예민해진 탓에 남편에게 짜증을 내기도 했다고 한다.

하지만 남편은 불평 없이 받아줬다고 한다. 초음파 사진을 처음 보던 날 눈물을 흘리거나 평소 아내의 배를 쓰다듬으며 “고생한다”, “예쁘다”고 말해주는 다정한 남편이었다고.

그러나 최근 남편의 휴대전화에서 우연히 대학 동창 단톡방 내용을 보게 되면서 충격을 받았다.

친구 중 한 명이 남편에게 아내의 안부를 묻자 남편은 A씨가 집에서 편하게 자는 모습을 몰래 찍어 올리며 “말도 마라. 굴러다닌다. 돼지 한 마리 키우는 줄”이라고 답했다.

또 “결혼 전엔 날씬했는데 임신 핑계로 처먹기만 하니까 정떨어진다”며 아내를 원색적으로 비하했다. 이에 남편의 친구들 역시 제지하기는커녕 웃으며 “애 낳고 살 안 빠지면 평생 간다. 조심하라”고 맞장구를 쳤다.

남편의 민낯을 확인한 A씨는 “앞에서는 천사 같던 인간이 뒤에서 친구들에게 내 꼴을 저렇게 비하하고 있었다는 게 소름 돋고 가슴이 찢어진다”며 “죽고 싶어질 정도로 자존감이 박살 났다”고 했다.

A씨는 “남편 얼굴을 보니 아무 말도 못 하고 방에 들어와 혼자 울었다”며 “관리 잘하는 산모들을 보면 부럽기만 하고 난 이렇게 신세 한탄만 하고 있다“고 자책했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “인간성이 의심된다”, “단톡방 화면부터 캡처해 증거로 남겨둬라”, “남편의 행동 때문에 아내가 최악의 태교를 하게됐다” 등 다양한 반응을 보였다.