[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만에서 결혼식 축의금으로 약 18만원을 낸 하객이 피로연 음식으로 식은 패스트푸드 햄버거를 대접받았다는 사연이 알려지며 온라인상에서 논란이 일고 있다.

최근 홍콩 매체 HK01 등 외신에 따르면 현지 SNS 스레드에는 친구 결혼식에 참석했다가 황당한 경험을 했다는 후기가 올라왔다.

사연을 공개한 A씨는 “친구 결혼식에 참석해 축의금으로 3600대만달러(약 18만원)를 냈지만 식사로는 차갑게 식은 맥도날드 세트와 피자 몇 조각이 전부였다”고 밝혔다.

공개된 사진에는 하객 테이블마다 맥도날드 음료 컵이 놓여 있었고 일회용 접시와 젓가락이 준비된 모습이 담겼다. 사회자는 “신랑·신부가 정성껏 준비한 뷔페를 마음껏 즐겨달라”고 소개했지만 실제 음식은 식은 패스트푸드였다는 게 A씨 주장이다.

그러면서 “처음부터 패스트푸드를 제공할 계획이었다면 최소한 청첩장을 보낼 때 미리 설명했어야 했다”고 지적했다.

A씨는 “결혼식은 평생 한 번 있는 일인데 돈벌이 행사처럼 느껴졌다”며 “원래는 전통 혼례 음식인 찹쌀밥 요리와 국물 요리 정도는 나올 줄 알았다”고 토로했다. 이어 “너무 황당해서 축의금 접수대로 돌아가 봉투에서 3000대만달러를 다시 꺼내오고 싶은 심정이었다”고 말했다.

A씨의 글이 화제가 되자 같은 결혼식에 참석했다는 다른 하객들의 증언도 이어졌다. 한 참석자는 “이런 형식이라는 설명을 사전에 전혀 듣지 못했다”며 “신랑·신부와 아주 가까운 사이는 아니지만 정말 당황스러웠다”고 적었다. 또 다른 누리꾼은 “음식이 맥도날드인 걸 보고 깜짝 놀랐다”며 “하객들에게 미리 공지했을 줄 알았다”고 전했다.

현지 누리꾼들은 “2026년식 신종 축의금 장사냐”, “답례품은 감자튀김이냐”, “아무리 돈을 아끼고 싶어도 이건 예의가 아니다” 등의 반응을 보였다.