사진은 기사와 무관. [게티이미지뱅크]
사진은 기사와 무관. [게티이미지뱅크]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 대만에서 결혼식 축의금으로 약 18만원을 낸 하객이 피로연 음식으로 식은 패스트푸드 햄버거를 대접받았다는 사연이 알려지며 온라인상에서 논란이 일고 있다.

최근 홍콩 매체 HK01 등 외신에 따르면 현지 SNS 스레드에는 친구 결혼식에 참석했다가 황당한 경험을 했다는 후기가 올라왔다.

사연을 공개한 A씨는 “친구 결혼식에 참석해 축의금으로 3600대만달러(약 18만원)를 냈지만 식사로는 차갑게 식은 맥도날드 세트와 피자 몇 조각이 전부였다”고 밝혔다.

공개된 사진에는 하객 테이블마다 맥도날드 음료 컵이 놓여 있었고 일회용 접시와 젓가락이 준비된 모습이 담겼다. 사회자는 “신랑·신부가 정성껏 준비한 뷔페를 마음껏 즐겨달라”고 소개했지만 실제 음식은 식은 패스트푸드였다는 게 A씨 주장이다.

그러면서 “처음부터 패스트푸드를 제공할 계획이었다면 최소한 청첩장을 보낼 때 미리 설명했어야 했다”고 지적했다.

A씨는 “결혼식은 평생 한 번 있는 일인데 돈벌이 행사처럼 느껴졌다”며 “원래는 전통 혼례 음식인 찹쌀밥 요리와 국물 요리 정도는 나올 줄 알았다”고 토로했다. 이어 “너무 황당해서 축의금 접수대로 돌아가 봉투에서 3000대만달러를 다시 꺼내오고 싶은 심정이었다”고 말했다.

A씨의 글이 화제가 되자 같은 결혼식에 참석했다는 다른 하객들의 증언도 이어졌다. 한 참석자는 “이런 형식이라는 설명을 사전에 전혀 듣지 못했다”며 “신랑·신부와 아주 가까운 사이는 아니지만 정말 당황스러웠다”고 적었다. 또 다른 누리꾼은 “음식이 맥도날드인 걸 보고 깜짝 놀랐다”며 “하객들에게 미리 공지했을 줄 알았다”고 전했다.

현지 누리꾼들은 “2026년식 신종 축의금 장사냐”, “답례품은 감자튀김이냐”, “아무리 돈을 아끼고 싶어도 이건 예의가 아니다” 등의 반응을 보였다.

박봄, 8년 동행 디네이션과 결별…“건강한 행보 응원”

박봄, 8년 동행 디네이션과 결별…“건강한 행보 응원”

[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘2NE1’ 멤버 박봄이 8년 동안 동행해 온 소속사와 결별했다. 5일 디네이션 엔터테인먼트은 공식 SNS에 “당사는 박봄과 충분한 논의를 거
https://biz.heraldcorp.com/article/10765140

choigo@heraldcorp.com