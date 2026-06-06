[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 ‘2NE1’ 멤버 박봄이 8년 동안 동행해 온 소속사와 결별했다.

5일 디네이션 엔터테인먼트은 공식 SNS에 “당사는 박봄과 충분한 논의를 거쳐 전속계약을 종료하기로 상호 협의하였음을 알려드린다”고 밝혔다.

이어 “최근 박봄은 건강 회복과 휴식에 집중해 왔으며 아티스트의 안정과 향후 활동 방향을 존중해 이와 같은 결정을 하게 됐다”고 설명했다.

또 “박봄은 그동안 함께하며 솔로 아티스트로서 뜻깊은 활동을 이어왔다”며 “당사는 함께한 시간과 박봄이 보여준 노력에 깊이 감사드린다”고 했다.

그러면서 “비록 전속계약은 종료되지만 앞으로도 박봄의 건강한 행보와 새로운 출발을 진심으로 응원하겠다”고 덧붙였다.

한편 박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 잠정 중단했다. 이후 박봄은 SNS를 통해 이민호와의 열애설을 주장하거나 산다라박의 마약 의혹을 제기하는 등 돌발 발언으로 팬들의 걱정을 사기도 했다.