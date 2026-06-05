제12대 서울특별시의원 118명(지역구 103명, 비례대표 15명) 당선...당선인 소속 정당 더불어민주당 80명(지역구 73명, 비례대표 7명), 국민의힘 38명.

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이번 6. 3. 지방선거로 제12대 서울특별시의원 118명(지역구 103명, 비례대표 15명)이 당선됐다.

당선인 소속 정당은 더불어민주당 80명(지역구 73명, 비례대표 7명), 국민의힘 38명(지역구 30명, 비례대표 8명) 이며, 남성이 75명, 여성이 43명이다.

당선인의 연령대는 30대 22명, 40대 33명, 50대 32명, 60대 29명, 70대 2명이며, 최연소 당선인은 이인애(1995. 6월생, 더불어민주당, 비례대표), 이광희(1995. 12월생, 더불어민주당, 양천3) 당선인이다.

최고령 당선인은 김기덕(1954. 12월생, 더불어민주당, 마포4), 양평호(1954. 7월생, 더불어민주당, 강동4) 당선인이다.

당선인의 직업은 현직 서울시의원 33명, 정당인(구의원 포함) 52명, 전문직 13명, 사업가 8명, 교육인 3명, 기타 9명이며, 당선인 중 이번 제12대 당선을 포함하여 5선 의원 1명, 4선 의원 1명, 3선 의원 12명, 재선의원 30명, 초선의원 74명이다.

최다선 당선인은 5선인 김기덕(더불어민주당, 마포4, 제5·8·10·11·12대) 당선인이며, 4선 당선인은 김인제(더불어민주당, 구로2, 제9·10·11·12대) 당선인이다.

3선 당선인은 이영실(더불어민주당 중랑1, 제10·11·12대), 강동길(더불어민주당 성북3, 제10·11·12대), 이상훈(더불어민주당 강북2, 제10·11·12대), 봉양순(더불어민주당 노원3, 제10·11·12대), 성흠제(더불어민주당 은평1, 제10·11·12대), 이병도(더불어민주당 은평2, 제10·11·12대), 이현찬(더불어민주당 은평4, 제9·10·12대), 이승미(더불어민주당 서대문3, 제10·11·12대), 임만균(더불어민주당 관악3, 제10·11·12대), 박중화(국민의힘 성동1, 제9·11·12대), 이숙자(국민의힘 서초2, 제9·11·12대), 이성배(국민의힘 송파4, 제10·11·12대) 당선인이다.(※ 당선인, 다수당-선거구순 기재)

재선의원은 더불어민주당 18명, 국민의힘 12명으로 총 30명이며, 초선의원은 비례대표를 포함하여 더불어민주당 51명, 국민의힘 23명으로 총 74명이다.

이번 선거로 당선된 제12대 서울특별시의원의 임기는 2026. 7. 1.부터 2030. 6.30.까지이며, ’26. 7월 중 첫 임시회를 열어 전반기 의장단, 상임위원장 등을 선출한 뒤 본격적인 제12대 서울시의회 의정활동을 시작하게 된다.