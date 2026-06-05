매각을 결심한 오너에게 가장 자주 받는 질문 중 하나는 “대기업에 파는 게 나은가, 사모펀드에 파는 게 나은가”이다. 답은 하나로 정해지지 않는다. 같은 매물을 두고도 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)는 서로 다른 그림을 그리기 때문이다. 밸류에이션 논리, 실사의 무게중심, 거래 구조, 인수 후 100일, 매각자에게 요구되는 조건이 모두 달라진다. 이에 매각 전 오너가 반드시 구분해야 할 다섯 지점을 정리했다.

우선 밸류에이션의 논리가 다르다. SI는 ‘우리 회사에 편입되었을 때의 가치’를 본다. 생산거점 공유, 판매망 확대, 기술 내재화 같은 시너지가 가격에 얹힌다. FI는 ‘펀드가 뽑아낼 수익률’을 본다. 목표 내부수익률(IRR)과 회수배수(MOIC)가 허락하는 수준까지만 가격이 올라간다. 예컨대 동일한 상각전영업이익(EBITDA) 100억원 기업을 두고 SI는 시너지를 반영해 상위 멀티플을 용인할 수 있다. 반면 FI는 업종별 거래 배수 범위 내에서 IRR이 담보되는 가격에서 상단이 형성된다. 프리미엄 극대화만을 본다면 SI가 유리하지만, 산업 내 인수 후보가 부재하거나 시너지가 희박한 매물은 FI가 유일한 출구가 된다.

또 실사의 무게중심이 다르다. SI 실사의 핵심 질문은 “잘 작동되는가”다. 전사적자원관리(ERP)·품질 체계, 핵심 거래처와의 중복도, 노사 현황, 법인 구조의 통합 난이도를 본다. FI 실사의 핵심 질문은 “운영 시 현금이 얼마나 나오는가”다. 과거 3~5년 간 현금흐름의 질, 운전자본 사이클, 설비투자(Capex) 재투자 부담, 일회성 이익의 비중을 파고든다. 매각 측이 데이터룸(VDR)을 구성할 때 인수 후보군의 성격에 따라 보강할 자료의 우선순위가 달라져야 하는 이유다.

거래 구조가 다르다는 점도 특징적이다. SI는 통상 지분 100% 취득과 완전 자회사화를 선호한다. 합병 또는 자회사 편입을 전제하기 때문이다. FI는 경영권 지분(통상 51~80%)과 오너 잔존 지분(20~49%)의 분할 구조를 선호한다. 오너를 경영에 묶어두고 2차 투자금 회수(Exit) 시점에 동반 매각 기회를 확보하기 위해서다. 매각자 입장에서 FI 딜은 ‘1차 엑시트 이후 2차 엑시트’ 기회가 열리는 구조적 장점이 있으나, 오너가 완전히 물러나기는 어렵다는 양면성을 갖는다.

주목할만한 부분은 인수 후 100일의 성격이 다르다는 점이다. SI 인수 후 100일은 ‘PMI(인수후통합)’가 주제다. 인사·재무·정보통신(IT) 시스템이 모회사 기준에 맞춰지고, 중복 기능은 정리된다. FI 인수 후 100일은 ‘프로페셔널라이제이션(전문성 강화)’이 주제다. 최고재무책임자(CFO)를 보강하고 거버넌스를 정비한 뒤, 성장 투자와 기업 추가인수를 뜻하는 볼트온(Bolt-on) M&A를 준비한다. 임직원이 체감하는 딜의 성격이 완전히 다르다. 오너가 핵심 직원에게 어떤 미래를 약속할 것인지도 인수자 유형에 따라 달라져야 한다.

마지막으로, 매각자에게 요구되는 덕목이 다르다. SI는 매각자에게 ‘문화 적응’을 요구한다. 오너가 모회사의 보고 체계와 의사결정 속도에 녹아들 수 있는가가 핵심이다. FI는 ‘거버넌스 투명성’을 요구한다. 이사회 운영, 핵심성과지표(KPI) 기반 성과 평가, 월별 리포팅 체계를 수용할 수 있는가가 딜의 성패를 가른다. 같은 오너가 SI 딜에서는 원활하게 정착하고 FI 딜에서는 불편해하는 경우가 빈번하며, 그 반대도 마찬가지다.

그렇다면 무엇을 먼저 정의할 것인가. 결국 매각은 ‘거래 가격’ 만큼이나 ‘거래 상대’가 중요하다. 같은 회사를 두고도 SI와 FI는 다른 가격, 다른 구조, 다른 미래를 제시한다. 현명한 매각은 오너가 자신의 엑시트 목표가 ‘가격 극대화인가, 임직원 보호인가, 2차 수익 기회 확보인가, 혹은 경영권 완전 이전인가’ 를 먼저 정의하고, 그에 부합하는 인수자 유형을 선택하는 데서 출발한다. 자문사의 역할 또한 결국 이 지점에서 결정된다.

김수정 브릿지코드 M&A센터 전략실장