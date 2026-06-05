주한스웨덴대사관 그랜드하얏트서 개최 폴스타, 스웨덴 브랜드로서의 헤리티지 공유

[헤럴드경제=서재근 기자] 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타가 지난 4일 주한스웨덴대사관이 서울 그랜드하얏트에서 개최한 ‘2026 스웨덴 데이’ 행사에 참여해 스웨덴 브랜드로서의 헤리티지를 공유하고, 폴스타 4의 혁신적인 디자인 경험을 전했다고 5일 밝혔다.

‘스웨덴 데이’는 주한스웨덴대사관이 매년 6월 6일 스웨덴 건국기념일을 기념하는 행사로 외교관들과 스웨덴을 대표하는 기업 관계자, 산업계 인사들이 참여해, 스웨덴의 혁신과 지속가능성과 문화적 가치를 공유하는 대표적인 연례 행사로 자리 잡았다.

올해는 ‘메이드 위드 스웨덴(Made with Sweden)’을 주제로 스웨덴의 지속가능성과 혁신, 라이프스타일 가치를 공유하는 자리로 마련됐다.

폴스타는 ‘팀 스웨덴’의 일원으로 2021년 한국 진출 이후 5년 연속 참여했다. 특히 올해는 폴스타 4의 혁신적인 디자인 요소인 ‘디지털 리어뷰 미러’의 콘셉트를 반영해 현장에서 즉시 사진을 출력해주는 포토 부스를 운영했다. 폴스타 4에 탑재된 디지털 리어뷰 미러는 브랜드의 대담하고 혁신적인 DNA를 보여주는 대표적인 사례로 꼽힌다.

함종성 폴스타코리아 대표는 “폴스타는 팀 스웨덴 일원으로 혁신성과 지속가능성을 통해 새로운 전기차 경험을 전해온 전기차 전문 브랜드”라며 “앞으로도 스웨덴에 뿌리를 둔 혁신적인 디자인과 기술의 차별성을 꾸준히 공유해나갈 예정”이라고 말했다.

한편, 폴스타 4는 싱글모터 모델 기준 최대 511㎞의 뛰어난 효율성과 듀얼모터 모델 기준 최고 출력 544마력, 제로백 3.8초 등의 제품 경쟁력을 갖추며 출시 이후 브랜드 성장의 견인차 역할을 해오고 있다.

올해 1분기 누적 판매 기준으로 952대가 팔리며 프리미엄 전기차 시장에서 존재감을 드러내고 있다.