[헤럴드경제=나은정 기자] 방송인 유병재가 공동 설립한 콘텐츠 제작사 블랙페이퍼가 인턴 채용 공고를 올렸다가 업무 범위를 두고 논란에 휩싸였다.

최근 블랙페이퍼 공식 홈페이지에는 PM(프로젝트 매니저) 직군 인턴 채용 공고문이 올라왔다.

공고에 따르면 블렉페이퍼 측은 PM 직군의 6개월 계약직 인턴을 모집하면서 유튜브 콘텐츠 기획과 운영, 소속 아티스트 브랜드 전략 수립, 콘텐츠 IP(지적재산권)를 활용한 프로젝트 기획과 비즈니스 모델 설계 등의 업무를 담당하도록 안내했다.

이에 더해 데이터 분석 능력이나 SNS 콘텐츠 제작을 위한 디자인·영상 편집 툴 활용 능력, MD·굿즈·이모티콘·캐릭터 IP 분야에 대한 관심과 경험 등이 우대사항에 포함됐다.

공고가 공개되자 정규직 전환도 보장되지 않는 6개월 단기 인턴을 뽑으면서 콘텐츠 기획 및 제작부터 브랜드 전략 수립, IP 사업 기획까지 실무 경력직 수준의 역량을 요구하고 있다는 지적이 잇달아 제기됐다.

온라인상에서는 “이게 인턴 공고가 맞나”. “인턴 채용 공고치고 요구하는 게 지나치게 많다”, “저런 업무 할 수 있으면 누가 인턴으로 가나” 등 볼멘소리가 터져 나왔다.

논란이 커지자 블랙페이퍼 측은 해당 공고문을 삭제 조치한 것으로 파악됐다.

블랙페이퍼 측은 “인턴 모집 요강에 PM 업무를 전체적으로 부담하는 것처럼 오해의 소지가 있어 공고를 내리게 됐다”고 해명다.

블랙페이퍼는 유병재와 그의 전 매니저인 유규선 대표, 그리고 이언주 작가가 공동 설립한 콘텐츠 제작사다. 개그우먼 이은지와 방송인 조나단 등이 소속돼 있다.

한편 유병재는 지난해 연말 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서 창립 3년 만에 연 매출 100억 원을 달성했다고 밝혀 이목을 끌었다. 당시 유규선 대표는 “유병재와 함께 회사를 차렸다. 회사 구성원이 35명 정도로, 제작 및 매니지먼트를 함께 하고 있다”고 설명했다.