서울·부산북갑·평택을 재보궐선거에서 국민의힘 이변

“‘개인 신념 vs 부동산 등 이권’ 부딪혔을 때 후자 선택”

국힘에 투표했지만 여론·출구조사서 與로 응답 가능성도

제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 관악구 서울대학교에 마련된 개표소에서 개표 사무원들이 개표작업을 진행하고 있다. 임세준 기자
제9회 전국동시지방선거 본투표일인 3일 오후 서울 관악구 서울대학교에 마련된 개표소에서 개표 사무원들이 개표작업을 진행하고 있다. 임세준 기자

[헤럴드경제=윤호·김도윤 기자] 6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거에서 지상파 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사와 실제 개표 결과간 적지 않은 차이가 나타났다. 선거법상 사전투표에 대한 출구조사가 불가능한데다, 여당의 높은 지지율 속 여론·출구조사에서 국민의힘 지지를 드러내지 못한 ‘샤이보수’를 잡아내는 데 실패했다는 분석이 나온다.

3일 지상파 3사 출구조사에 따르면 16개 광역단체장 선거에서 더불어민주당이 11곳, 국민의힘이 1곳에서 우세하고 나머지 4곳(부산·대구·강원·전북)은 경합 지역으로 분류됐다.

서울시장 선거에서는 정원오 민주당 후보가 51.4%, 오세훈 국민의힘 후보가 46.0%를 얻어 5.4%(p)포인트 차로 정 후보가 승리를 거둘 것으로 내다봤다. 대구시장은 추경호 후보 49.9%, 김부겸 후보 49.1%로 0.8%(p)포인트 차로 추 후보가 ‘신승’을 거둘 것으로 전망했다.

국회의원 재·보궐선거에서도 접전이 예상됐다. 경기 평택을에서는 조국 조국혁신당 후보(31.1%), 유의동 국민의힘 후보(30.6%), 김용남 민주당 후보(30.3%)가 1%포인트 이내 초접전을 벌일 것으로 조사됐다. 부산 북갑에서는 하정우 민주당 후보가 42.6%, 한동훈 무소속 후보가 41.6%를 기록해 1.0%포인트 차 여당 승리가 예상됐다.

하지만 개표가 진행될수록 출구조사와 다른 결과가 속출했다. 당장 서울시장 선거에서는 4일 오전 7시 20분께 오 후보 득표율이 48.66%를 기록, 정 후보 48.62%를 앞질렀다.

경남지사 선거에서도 박완수 국민의힘 후보가 출구조사 예상을 깨고 당선됐다. 앞서 출구조사에선 김경수 민주당 후보가 54.3%를 얻어 박 당선인(45.7%)을 8.6%(p)포인트 차로 앞설 것으로 예측됐지만, 4일 9시 15분 기준(개투표율97.57%) 박 당선인이 51.46%을 얻어 김 후보(48.53%)를 제치고 당선을 확정지었다.

재보선 최대 격전지로 꼽힌 평택을에서도 유의동 후보가 34.64%를 얻어 김용남 후보(28.87%), 조국 후보(27.38%)를 제치고 당선됐다.

부산 북갑에서도 이변이 연출됐다. 4일 오전1시 50분께를 기점으로 한동훈 후보가 골든크로스로 역전하더니 최종 개표결과 42.96%를 얻어 하정우 후보(41.26%)를 따돌리고 승리를 거뒀다.

출구조사의 정확도가 떨어진 이유로는 높은 사전투표율이 영향을 미쳤으며, ‘윤어게인’ 노선을 택하지 않은 보수에게 유권자들이 한 번 더 기회를 준 것이란 해석이 나온다.

김상일 정치평론가는 “이번 선거는 역대 지방선거 가운데 두 번째로 사전투표율이 높았던 선거였다”며 “사전투표는 출구조사가 불가능한 만큼 조사 결과의 부정확성을 키우는 요인으로 작용했을 수 있다”고 말했다.

이어 “윤어게인 노선에 저항했거나, 그 노선으로 인해 갈등을 겪고 정치적 피해를 입었다고 평가받는 인물들이 상대적으로 좋은 성적을 거뒀다는 공통점이 있다”며 “이들 지역에서 중도 보수층에서 해당 후보들에게 한 번 더 기회를 준 것으로 해석할 수 있다”고 덧붙였다.

서울의 경우 ‘신통 기획’으로 대변되는 오 후보의 상징성이 힘을 발했으며, 막상 이들이 여론·출구조사에서 국민의힘 지지를 표하지 못했을 가능성도 제기된다.

한 정부 인사는 “이재명 대통령과 민주당에 대한 ‘의리’로 대외적으로는 여당을 지지하더라도, 막상 부동산 등 이권이 걸려있으면 상당수 후자를 택한 투표자들이 많은 것으로 보인다”며 “‘사전 투표는 여당에 유리하다’는 속설도 깨진 것으로 해석된다”고 말했다.


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