본사·대전사업장 등 대상 강제수사 착수 근로감독관·경찰 55명 투입…안전보건관리체계 집중 점검

[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부가 5명의 사망자를 낸 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고와 관련해 본사와 사업장에 대한 압수수색에 착수했다. 사고 원인 규명과 함께 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 본격적으로 들여다보기 위한 강제수사다.

노동부 대전고용노동청은 지난 1일 대전 유성구 소재 방산업체에서 발생한 폭발사고와 관련해 해당 업체 본사(서울)와 대전사업장 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다고 4일 밝혔다.

이번 압수수색에는 노동부 근로감독관과 대전경찰청 경찰 등 55명이 투입됐다. 수사당국은 추진제 세척 작업공정 절차와 관련 도면 등 폭발 원인 규명에 필요한 자료를 확보하는 한편, 사업장의 안전보건관리체계 관련 자료도 집중적으로 확보하고 있다.

특히 사고가 발생한 세척 공정에서 작업 시 안전조치가 적절하게 이행됐는지, 위험성 평가와 작업절차서가 현장에서 제대로 작동했는지 등을 면밀히 확인할 계획이다.

노동부는 확보된 증거자료를 토대로 해당 사업장에서 폭발사고가 반복적으로 발생한 원인을 규명할 방침이다.

앞서 한화에어로스페이스 대전사업장에서는 2018년과 2019년에도 폭발사고가 발생해 다수의 사상자가 발생한 바 있다. 노동부는 과거 특별감독 결과와 이번 사고의 연관성 여부도 함께 살펴볼 것으로 전망된다.

대전고용노동청은 “이번 압수수색을 통해 확보된 증거자료를 바탕으로 폭발사고가 반복적으로 발생한 원인을 철저히 규명할 것”이라며 “산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 사항이 확인될 경우 엄정하게 책임을 물을 예정”이라고 밝혔다.

노동부는 현재 사고 원인의 신속한 규명을 위해 약 200명 규모의 수사전담팀을 구성해 수사를 진행 중이다.

노동부는 향후에도 다수 사상자가 발생하거나 최소한의 안전수칙을 준수하지 않아 유사 사고가 반복될 경우 압수수색과 구속수사 등 강제수사를 적극 활용해 엄정 대응한다는 방침이다.