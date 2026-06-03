- 실시간 아바타 표정 재현·수중 촉각 인터랙션·문화유산 디지털 트윈 기

[헤럴드경제=구본혁 기자] 사용자의 감정과 상호작용을 실시간으로 복원하는 아바타 기술, 다감각 경험을 제공하는 햅틱 기술, 산업 현장과 문화유산에 적용 가능한 멀티센서 기반 디지털 트윈 기술 등 차세대 공간 AI·XR 핵심기술이 일반에 공개된다.

KAIST는 메타버스대학원이 오는 10~12일 서울 코엑스에서 열리는 ‘가상융합산업대전 2026’에서 현실 공간을 인식·이해하고 사람과 사물의 위치·움직임·상황을 분석해 상호작용할 수 있도록 하는 ‘차세대 공간 AI(Spatial AI)’와 XR(확장현실) 분야 핵심 연구 성과를 공개한다고 5일 밝혔다.

KAIST 메타버스대학원은 올해 열린 세계 최고 권위의 가상현실(VR) 학술대회인 ‘IEEE VR 2026’에서 세계 대학·연구기관 가운데 두 번째로 많은 12편의 구두 논문을 발표하며 글로벌 최상위권 수준의 연구 경쟁력을 입증한 바 있다.

가상융합대학원 사업은 XR, 디지털 트윈, 공간 컴퓨팅 등 미래 핵심 분야에서 시장 형성 이전 단계부터 석·박사급 전문 인력을 체계적으로 육성하기 위한 선제적 정책으로 평가받고 있다. 이를 통해 공간 AI, 인간-컴퓨터 상호작용(HCI), 가상융합 시스템 분야에서 국제적 수준의 연구 성과가 지속적으로 창출되고 있으며, 국가 차원의 핵심 인재 양성과 기술 역량 축적에도 기여하고 있다.

10일 열리는 ‘2026 가상융합 혁신인재 심포지엄 및 성과공유회’에서는 XR 및 공간 AI 분야의 차세대 연구 성과가 대거 소개된다. KAIST 메타버스대학원은 차세대 몰입형 인터랙션 기술과 산업 밀착형 디지털 트윈 실증 사례를 중심으로 주요 연구 성과를 선보일 예정이다.

현장에서 공개되는 대표 기술은 ▷실시간 아바타 표정 재현 시스템(OFERA, XR 기기 착용으로 가려지는 얼굴 표정을 자연스럽게 구현해 원격 회의와 가상 협업의 몰입감을 높이는 기술) ▷수중 몰입형 촉각 인터랙션(AquaHaptics, 가상 수중 환경의 물 저항과 촉감을 손끝으로 전달하는 기술) ▷멀티센서 기반 문화유산 디지털 트윈 및 AR 시각화 기술(문화유산 내부 결함까지 3D와 AR로 확인할 수 있는 기술) 등이다.

이 외에도 ▷스마트워치를 활용한 맨손 XR 인터랙션 촉각 피드백 기술 ▷사용자 손동작의 힘을 활용해 가상 공간에서 원하는 객체를 직관적으로 선택·조작할 수 있는 XR 레이캐스팅 기술 ‘포스컨트롤(ForceCtrl)’ 등 다양한 연구 성과도 함께 공개된다.

KAIST 메타버스대학원은 포스트메타버스연구센터(PMRC)를 중심으로 XR 경험과 상호작용 데이터를 축적·공유하는 ‘초시공간 가상융합 플랫폼(BTS: Bridge Time and Space)’ 구축도 추진하고 있다.

또한 미국 뉴욕대(NYU), ETRI, KISTI 등 국내외 연구기관과 협력해 ‘XR 경험 공유 플랫폼’을 개발 중이며, 올해 말에는 K-문화와 XR 기술을 결합한 ‘뉴잼대전’ 프로젝트 실증에도 나설 계획이다.

우운택 KAIST 메타버스대학원장은 “대한민국이 글로벌 플랫폼 기술에 종속되는 구조를 넘어 독자적인 공간 AI 기반 XR 지식 인프라를 구축하는 것이 최종 목표”라면서 “KAIST는 향후 지속적으로 혁신 인재, 원천기술, 산업 현장이 지속적으로 연결되는 개방형 연구 생태계 구축 필요성을 정부와 산업계에 제안할 계획”이라고 밝혔다.