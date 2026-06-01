“마타도어 없애려면 시민께서 투표장으로 나와야” 사전투표 새치기 논란 “시민 착각으로 해프닝 발생”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 이준석 개혁신당 대표가 인천에서 현장 중앙선대위 회의를 개최하고 “거대 양당은 기득권 카르텔을 형성한 채 정쟁에 몰두하고 민생을 외면해 왔다”며 “정승연 연수구갑 국회의원 보궐선거 후보와 이기붕 인천시장 후보를 지지해달라 호소했다.

이 대표는 1일 인천 연수구에 있는 정승연 후보 선거사무실을 찾아 “연수에서 20년을 한 자리에 머물며 주민과 함께 울고 웃어 온 정 후보다. 그런데 선거를 코앞에 둔 어느 날, 그가 20년을 지켜온 자리에는 연수를 잘 알지도 못하는 인사가 전략공천이라는 이름으로 내려앉았다”고 말했다.

이어 “원칙이 무너지고 상식이 뒤집힌 자리에서 그는 삭발하고 주민들의 억울함을 표로서 교정해 달라고 호소하고 있다. 이것이 마타도어(흑색선전)와 무엇이 다른가”라고 지적했다.

이 대표는 사전투표 당시 제기된 ‘투표소 새치기 논란’에 대해선 “한적한 시간대에 찾아 줄이 있을 수 없었다. 그런데 한 유권자가 엉뚱한 위치에서 착각하고 왜 줄을 서지 않느냐고 했다”며 “누군가 그 30초를 오려내고 희한한 자막을 입혀 이준석은 새치기하는 사람이라는 프레임을 만들어 퍼뜨렸다”고 말했다.

이어 “마타도어가 설 자리를 없애는 길은 무엇이겠나. 현명한 시민들께서 투표장에 나오시는 것이다”라며 “거짓이 남긴 흠집을 표로써 교정해 주시는 것”이라고 강조했다.

개혁신당에 따르면 실제 이번 세치기 논란은 한 시민의 착각으로 발생한 해프닝으로 끝났다. 당시 관내·관외 투표엔 모두 대기줄이 없었다는 것이다.

이 대표는 “거대 양당은 조직의 그늘에 숨지만 우리 후보들은 한 사람 한 사람이 온몸으로 음해를 받아낸다”면서 “진실을 앞당기는 단 하나의 길이 6월 3일 여러분의 한 표”라고 투표를 독려했다.