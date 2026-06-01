[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데가 오는 2일부터 ‘예측 가능한 수시채용’을 진행한다고 1일 밝혔다.

이번 수시채용에는 롯데마트·슈퍼, 롯데건설, 롯데월드, 대홍기획, 롯데하이마트 등 12개 계열사가 참여한다. MD(상품기획), 경영지원, 마케팅 등 20여개 직무에서 세 자릿수의 신입사원을 모집한다.

롯데마트·슈퍼와 롯데하이마트, 한국후지필름은 실무 역량 중심 전형인 ‘아이엠(I’M, I’m Mania) 전형’을 통해 MD, 마케팅 직무의 신입사원을 선발한다. ‘아이엠 전형’은 지원자의 실무 수행 역량과 직무에 대한 비전을 평가 기준으로 삼는다. 학점, 어학 점수 등의 ‘스펙’은 평가 기준에서 제외했다.

롯데는 채용 일정에 맞춰 채용 박람회인 ‘2026 상반기 롯데 잡카페’를 2일 서울, 5일 부산에서 개최한다. 자기소개서 작성법, 인적성 진단, 면접 등 취업 과정에서 가장 중요한 3가지 주제의 특별 강연을 진행한다. 모든 참가자에게 롯데 신입사원들의 면접 후기를 담은 ‘채용 아카이빙북’을 증정한다. 롯데백화점, 롯데호텔 등 채용 담당자 및 현직자와의 채용, 직무 상담도 진행한다.