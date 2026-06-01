한국장애인고용공단, 6월부터 장애인고용 통계조사 2종 실시 고용·미고용 요인 분석해 맞춤형 고용·복지정책 설계 지원

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국장애인고용공단이 장애인 고용정책 수립과 평가에 활용할 기초 통계 확보를 위해 기업체와 발달장애인을 대상으로 한 대규모 실태조사에 착수한다.

한국장애인고용공단 고용개발원은 1일 ‘2026년 기업체장애인고용실태조사’와 ‘발달장애인 일과 삶 실태조사’를 실시한다고 밝혔다.

기업체장애인고용실태조사는 국내 기업의 장애인 고용 규모와 고용·미고용 요인을 파악하기 위해 진행된다. 조사 결과는 장애인 노동시장 수요 측면에 대한 종합 분석과 정책 수립의 기초자료로 활용될 예정이다.

조사 대상은 상시근로자 1명 이상을 고용한 전국 기업체 3만개소다. 조사는 이날부터 오는 9월까지 진행된다.

발달장애인 일과 삶 실태조사는 발달(지적·자폐성) 장애인의 생활 여건과 취업 실태, 서비스 수요를 파악하기 위해 실시된다. 조사 결과는 발달장애인 맞춤형 고용·복지 정책과 지원방안 마련에 활용된다.

조사 대상은 만 15세 이상 발달장애인이 있는 3000가구로, 장애 당사자와 보호자를 대상으로 오는 22일부터 조사를 시작한다.

공단은 두 조사 모두 통계법 제33조에 따라 응답자와 응답 내용의 비밀을 철저히 보장하며, 수집된 자료는 통계 작성 목적에 한해 활용된다고 설명했다.

한편 공단은 매년 장애인경제활동실태조사, 장애인고용패널조사, 기업체장애인고용실태조사, 발달장애인 일과 삶 실태조사 등 4종의 장애인 고용 통계를 생산하고 있다. 조사 결과는 공단과 고용개발원 홈페이지를 통해 공개된다.