‘단일종목레버리지’ 출시에 5월 ETF 상장수 최다 ETF 전체 종목수 1130개 달해·순자산가치 500조 올해 출시 ETF 81개 중 반도체 관련 40%

[헤럴드경제=김지윤 기자] 상장지수펀드(ETF) 순자산이 500조원을 넘어서면서 코스닥 시장 규모를 바짝 추격하고 있다. 5월 한 달간 유가증권시장에 상장된 ETF는 32개로, 역대 최다를 기록했다.

31일 한국거래소와 금융투자협회에 따르면 5월 한 달간 상장된 ETF 종목은 총 32개로 집계됐다. 이는 2024년 11월(23개)을 넘은 월별 기준 역대 최다 수준이다. 지난해 가장 많이 출시된 9월(22개)보다도 10개가 많다.

이는 지난 27일 삼성전자와 SK하이닉스의 ‘단일종목 레버리지’ ETF가 대거 출시된 영향이 크다. 당일 8개 자산운용사가 총 16종의 레버리지 ETF를 출시한 바 있다.

이로써 올해 1월부터 5월까지 출시된 ETF는 모두 81개로 늘어났다. 이는 지난해 같은 기간보다 17개, 약 20% 늘어난 수준이다.

추세대로라면 올해 말까지 출시되는 ETF는 지난해 1년간 172개를 넘어설 것으로 예상된다.

ETF 전체 종목도 1130개로 증가했다. 이는 코스닥에 상장된 기업 종목 수(1822개)보다는 적지만, 코스피에 상장된 기업 종목 수 948개(우량주 포함)보다는 182개 더 많은 수치다.

1130개에 달하는 ETF의 순자산 가치는 500조원에 달한다. 지난 27일 순자산 가치는 501조8199조원을 기록하며 ‘순자산 500조원 시대’를 열었다.

이는 지난 29일 기준 코스피 시가총액(6931조원)의 약 14분의 1 수준이지만, 같은 날 코스닥 시총(590조)의 85% 수준으로, 불과 91조원 차이다.

순자산 가치가 가장 높은 ETF는 KODEX200으로, 28조4381억원이다. 이는 지난 29일 기준 코스닥 시총 1위 에코프로비엠(21조2292억원)보다도 높다.

2위 TIGER 미국S&P500 ETF는 18조4427억원으로, 코스닥 시장에서 에코프로비엠과 알테오젠(19조7197억원), 에코프로(18조9000억원)에 이어 네 번째에 해당하는 규모다.

그러나 ETF가 여러 종목에 분산 투자해 변동성을 줄이는 상품이지만, 반도체주에 쏠려 있다.

올해 출시된 81개 종목 중 반도체 관련 ETF는 33개로, 약 40% 수준이다. 1130개에 달하는 전체 종목 중에서도 삼성전자나 SK하이닉스를 담고 있는 ETF는 3분의 1에 달한다.