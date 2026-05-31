기존 공부방 공간, 청소년 학습·휴식·문화 활동 공간으로 재구성...화~토요일 운영, 정식 운영 이후 또래관계·자기이해 프로그램 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구가 개봉3동에 청소년카페를 마련하고 시범운영에 들어갔다.

개봉3동 청소년카페는 기존 공부방으로 운영되던 공간을 청소년 전용 복합공간으로 새롭게 꾸민 시설이다.

구는 지역 주민 의견을 반영해 청소년들이 학습과 휴식, 문화·디지털 활동을 함께 경험하며 또래와 소통할 수 있는 공간으로 재구성했다.

개봉3동 청소년카페는 개봉로11길 55-16 건물 3층과 4층에 마련됐다. 3층에는 학습과 휴식을 위한 공간이, 4층에는 탁구·댄스연습·콘솔게임·메이커스페이스 등 청소년들이 자유롭게 문화·디지털 활동을 즐길 수 있는 공간이 조성됐다.

현재는 정식 운영을 앞두고 시범운영 중이다. 시범운영 기간에는 화요일부터 토요일까지 오전 9시부터 오후 6시까지 운영한다.

정식 운영은 7월 중 시작될 예정이다. 정식 운영 이후에는 운영시간을 확대하고 또래관계 형성 프로그램, 자기이해 프로그램, 청소년 참여 활동 등을 순차적으로 운영할 계획이다.

지난 23일에는 지역 청소년과 주민 80여 명이 참여한 가운데 오픈데이를 열고 공간 라운딩, 오리엔테이션, 보물찾기, 자유이용 프로그램 등을 진행했다.