[헤럴드경제=김보영 기자] 자신의 하숙집에 거주하던 학생이 로또에 당첨됐다는 사실을 알게 된 뒤 자신도 당첨금을 배분받을 수 있는지 궁금해하는 하숙집 주인의 사연이 공개돼 논란이 일고 있다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘로또 당첨금 저는 얼마 정도 받나요?’라는 제목의 글이 올라왔다.

대학가 인근에서 하숙집을 운영하고 있다고 밝힌 A씨는 최근 자신의 집에 살던 대학교 고학년 하숙생이 “내일 당장 방을 빼겠다”고 통보했다고 전했다.

계약상 이사 한 달 전에 미리 통보해야 한 달 치 하숙비에 해당하는 보증금을 돌려받을 수 있었지만, 해당 학생은 이를 전혀 개의치 않는 모습을 보였다고 한다. 의아함을 느낀 A씨는 학생에게 이유를 물었다.

A씨는 “보증금을 못 돌려준다고 했는데도 싱글벙글 웃더라”며 “도무지 상식적으로 이해가 되지 않아 이모한테만 솔직하게 말해보라고 몇 번 좋게 설득했다”고 말했다.

그러자 학생은 가족만 알고 있는 비밀이라며 로또에 당첨된 사실을 털어놨다. A씨는 “몇 등인지는 끝까지 말해주지 않았지만 높은 순위라고만 하더라”며 “1등 아니면 2등인 것 같아 저도 너무 기뻐하며 함께 축하해줬다”고 전했다.

하지만 A씨는 여기서 그치지 않고 자신 역시 당첨금을 받을 수 있는지 궁금하다며 조언을 구했다.

그는 “예전에 신문인지 어디선가 가족에게 당첨금을 일정 비율로 법적으로 나눠줘야 한다는 말을 들은 적이 있다”며 “우리 집에 거주하는 것으로 등록돼 있는 상태라면 저에게도 돈이 얼마 정도 들어오는지 궁금하다”고 적었다.

이어 “로또 판매점과 가족, 그리고 같이 거주하는 사람이 당첨금을 몇 퍼센트씩 나누는지 정확히 아는 방법이 있느냐”며 “제가 검색을 잘 못하는 건지 구체적인 내용이 나오지 않는다”고 했다.

그러면서 “학생이 내일 방을 뺄 예정이라 가기 전에 정확한 정보를 알고 있는 게 좋을 것 같다”며 “일단 지인들과 조금 더 상의해 보려고 한다”고 덧붙였다.

사연을 접한 누리꾼들은 “가족도 아닌 하숙집 주인이 도대체 왜 남의 당첨금을 탐내느냐”, “세상에 존재하지 않는 기준을 검색하니 안 나오는 게 당연하다”, “이래서 당첨되면 아무에게도 알리지 말라고 하는 거다”, “보증금은 왜 안 돌려주나” 등의 반응을 보였다.

현행법상 로또 당첨금은 복권 소지자 개인의 재산이다. 타인이나 로또 판매점, 하숙집 주인 등과 의무적으로 당첨금을 나눠야 한다는 법적 규정은 존재하지 않는다. 가족 간에도 증여나 상속의 개념이 적용될 뿐, 법적으로 강제되는 당첨금 분할 비율은 없다.