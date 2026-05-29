신보, 창립 50주년 기념식 개최

강승준(사진) 신용보증기금(신보) 이사장은 “다가올 미래 100년도 신보가 기업 성장의 든든한 밑거름이 될 수 있도록 정책금융기관의 본연의 역할에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

29일 신보에 따르면 강 이사장은 전날(28일) 열린 신보 창립 50주년 기념으로 서울 용산 드래곤시티호텔에서 열린 ‘기업 동행 50년’ 기념식에서 “지난 50년의 대한민국 경제는 신보와 중소·중견기업이 함께 발전해 온 역사”라며 이같이 밝혔다. 강 이사장은 그러면서 “기업 금융의 파이프(PIPE) 역할을 강화하여 경제성장을 지원하고, 신보의 새로운 미래를 열어 나가겠다”고 말했다.

‘PIPE’란 신보의 4대 핵심 전략으로 생산적(Productive) 금융, 포용적(Inclusive) 금융, 수요자 중심(People-centered) 금융 서비스, 지속 가능한(Enduring) 미래를 의미한다.

이날 행사는 신보 창립 50주년을 맞아 대한민국 경제 발전의 근간이 된 중소·중견기업의 도전과 기관의 성과를 재조명하고, 나아가 지속 가능한 성장을 위한 ‘미래 100년의 청사진’을 공유하고자 마련됐다. 행사에는 권대영 금융위원회 부위원장, 윤증현 전 기획재정부 장관, 김주현 전 금융위원회 위원장 등 정·관계 인사 및 금융·재정 전문가가 참석했다. 신보는 첨단·혁신·글로벌 등 5개 분야를 선도하는 우수기업 50개사에 감사패를 전달했다.

기념식 이후에는 ‘동행의 50년, 혁신금융으로 여는 새로운 도약’ 포럼을 열고 정책금융의 구체적인 역할과 혁신금융 활성화 방안을 심도 있게 논의했다.

강 이사장은 지난 15일 열린 ‘창립 50주년 국제포럼’에 참석해 지속가능한 성장을 실현하는 차원에서 ’디지털 전환‘을 새 기회로 삼아야 한다고 강조한 바 있다. 서상혁 기자