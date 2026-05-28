[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 겸 배우 이지훈이 아내 아야네가 촉발한 ‘무염 육아 논란’과 관련해 직접 사과에 나섰다.

지난 27일 이지훈은 자신의 인스타그램을 통해 “어린이집 관련 일로 인해 많은 분들께 실망과 불편함을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “부모로서 더 신중했어야 했고, 더 낮은 자세로 상황을 바라봤어야 했다”고도 했다.

이지훈은 “루희가 바이러스 감염으로 입원하게 되었고, 어린 아기가 힘들어하는 모습을 지켜보는 시간이 부모로서 너무 마음 아픈 시간이었다”며 “아야 역시 건강 문제로 쉽지 않은 시간을 지나고 있었기에, 저희 부부 모두 육체적으로도 마음으로도 많이 지쳐 있었다”고도 전했다.

이지훈은 “완전히 모든 상황이 끝난 것은 아니고 아직 회복의 과정 가운데 있지만, 루희가 잘 치료받고 퇴원하게 되어 진심으로 감사드린다”며 “아야의 상태도 많이 회복되고 있어 감사한 마음으로 하루하루를 보내고 있다”고 밝혔다.

이지훈은 “이번 일을 지나며 저희 부부도 참 많은 것을 배우고 돌아보게 되었다”며 “앞으로는 더 조심하고, 더 배려하며, 더 낮은 마음으로 살아가겠다”고 덧붙였다.

앞서 아야네는 지난 7일 SNS에 딸 루희의 어린이집 가방에서 사탕 껍질을 발견했다며 “아직 무염하는 아기라 충격이었다. 이제 먹을 수 있다는 걸 알게 돼버렸다”는 글을 올려 논란이 일었다.

일부 누리꾼들이 ‘어린이집 저격’이라고 비판하자 아야네는 어린이집 교사와 나눈 대화를 공개하고 장문의 사과문을 게재한 바 있다.