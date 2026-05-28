[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 OTT 드라마 촬영팀이 주택 외벽에 소품을 무단 부착하고 CCTV를 가리는 등 민폐 촬영을 진행했다는 사실이 알려져 논란이다.

28일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 대전에 거주하는 A씨는 “지난 18일 집 앞 골목에서 드라마 촬영을 하더라”며 “근데 촬영팀이 집 벽에 붙은 CCTV 안내판과 부착물을 허락 없이 뗐다”고 했다.

A씨는 “제가 이유를 묻자 촬영팀은 빈집인 줄 알고 뗐다며 사과하고 떠났다”고 했다. 하지만 며칠 후 CCTV 카메라에 비닐이 씌워져 있는 모습을 발견했다고 전했다.

A씨가 자택 CCTV 영상을 확인한 결과, 촬영팀 관계자로 추정되는 여성이 동의 없이 건물 외벽의 CCTV 카메라를 가리는 장면이 확인됐다.

한편 A씨는 즉각 경찰에 신고했으나 “민사로 접수해야 한다”는 답변을 받았다고 했다.

촬영팀은 일정을 마친 뒤 원상 복구조차 제대로 이행하지 않고 철수한 것으로 전해졌다. 이와 관련해 해당 촬영팀 측은 사건반장에 “작품의 시대적 배경을 맞추고자 미술팀에서 CCTV를 가린 것”이라며 “당사자에게 사과와 보상을 해 드리려고 했다”고 입장을 전했다.