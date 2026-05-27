동명아동복지센터 16년째 후원 매년 5000만원 안팎 후원

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연은 계열사 임직원들과 가정의달을 맞아 동명아동복지센터 아동들의 한강 나들이를 지원하는 봉사활동에 참여했다고 27일 밝혔다.

지난 22일 여의도 한강공원 일대에서 진행된 ‘고려아연과 계열사가 함께하는 동명아동복지센터 초등부 한강 봄 나들이’ 활동에는 고려아연은 물론 계열사인 엑시스아이티, 케이지트레이딩, KZ정밀(케이젯정밀) 등 임직원 9명이 참여했다.

이날 임직원들은 동명아동복지센터 초등부 아동들과 ▷다인승 자전거 체험 ▷보물찾기 ▷한강 유람선 체험 등을 함께했다.

동명아동복지센터는 지난 1950년 5월 5일 설립된 사회복지법인이다. 센터는 ▷보호가 필요한 아동 양육·일시보호 ▷학대 피해아동 상담·보호 ▷고아·기아·결손가정 아동 치료·교육 프로그램(보금자리사업) 등을 운영하고 있다. 현재 동명아동복지센터에는 보호가 필요한 43명의 아동들이 입소해 있다.

고려아연은 올해로 16년째 동명아동복지센터를 후원하고 있다. 회사는 계열사와 함께 연말에 매칭그랜트를 통해 모금한 성금을 동명아동복지센터에 전달하고 있다. 임직원들은 매년 봉사활동에 참여해 아이들에게 직접 온정을 전하고 있다. 지난해에는 아동들의 키즈카페 체험활동을 지원한 바 있다.

고려아연 관계자는 “동명아동복지센터 초등부 아동들과 임직원들이 올해도 함께하며 잊지 못할 추억을 만든 것 같아 감사한 마음”이라며 “앞으로도 아동들이 밝은 모습으로 건강하게 자라 우리사회의 든든한 청년으로 성장하는 데 부족함이 없도록 다양한 지원을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편, 고려아연은 사회적 책임을 다하기 위해 여성한부모(싱글맘)의 경제·사회적 자립을 지원하기 위한 임직원 참여형 사회공헌 활동을 진행하는 등 다양한 분야에서 지원을 이어가고 있다.