[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 25일 영남이공대 축구장에서 ‘외국인 유학생 정주·적응 한마음 체육대회’를 개최했다.

행사에는 네팔, 몽골, 미얀마, 베트남, 잠비아, 콩고민주공화국, 키르기즈스탄 등 다양한 국가 출신의 학위과정 외국인 유학생과 교직원 등 총 70여명이 참여했다.

이날 체육대회의 주경기는 외국인 유학생 축구대회였다. 월드컵을 앞두고 축구를 중심으로 학생들이 함께 뛰고 응원하며 국적과 언어를 초월한 교류의 장이 펼쳐졌다.

외국인 유학생들은 국가별 또는 혼합팀 형태로 경기에 참여해 팀워크와 협동심을 발휘했으며 경기장에서는 각국의 응원 문화가 어우러져 마치 작은 월드컵을 연상시키는 열띤 분위기가 이어졌다.

축구 경기는 예선과 준결승, 결승 순으로 운영됐으며 학생들은 적극적인 플레이와 뜨거운 응원 속에서 서로 소통하고 우정을 쌓았다.

축구대회와 함께 제기차기, 2인 3각 달리기, 단체 릴레이 등 다양한 참여형 프로그램도 운영됐다.

제기차기 종목에서는 한국 전통놀이를 처음 접한 유학생들의 적극적인 참여가 눈길을 끌었다.

영남이공대 국제처 강경우 처장은 “앞으로도 유학생들이 학업과 생활에 안정적으로 적응하고 지역에 정착할 수 있도록 다양한 지원 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.