신반포19·25차, 삼성물산-포스코이앤씨 압구정5구역, 현대건설-DL이앤씨 격돌 한강뷰·금융조건 등 두고 ‘디테일 수싸움’

[헤럴드경제=서정은·홍승희·김희량 기자] ‘래미안이냐, 오티에르냐’ ‘현대타운이냐, 아크로냐’

오는 30일 서울 강남권 재건축 대어인 신반포19·25차와 압구정5구역이 나란히 시공사 선정 총회를 연다. 서울 주요 정비사업지에서 보기 드물게 경쟁 입찰이 성사된데다 대형사들의 ‘리턴매치’까지 맞물려 업계 관심도 높아지는 중이다. 핵심지 랜드마크 자리를 놓고 한강 조망 특화와 설계, 파격 금융조건 등을 둘러싼 건설사들의 막판 경쟁이 치열해지고 있다.

삼성·포스코, 2년만 리턴매치…“최저 조달금리” VS “세대당 2억원”

삼성물산과 포스코이앤씨가 맞붙은 신반포19·25차는 신반포19차·25차·한신진일·잠원CJ빌리지 등 총 4개 단지를 통합재건축 하는 것으로 지하4층~지상49층, 614가구로 조성된다. 두 회사로서는 2024년 부산 촉진2-1구역 재개발 이후 약 2년 만의 재대결이다.

조합원이 446가구로 일반분양 물량이 적지만 반포·잠원 일대에서도 입지적 상징성, 희소성이 커 출혈경쟁도 감수하는 분위기다.

‘래미안 일루체라’를 제안한 삼성물산은 업계 최고 신용등급(AA+)을 바탕으로 ▷이주비 담보인정비율(LTV) 100% ▷분담금 후불제 ▷사업비 조달 무제한 등을 제시했다. 특히 LTV 100%를 통해 신반포25차 전용면적 84㎡ 기준 종전자산평가액 예상치인 약 35억원 수준까지 이주비를 확보할 수 있도록 설계했다는 설명이다.

포스코이앤씨는 ‘제로 투 원(021)’ 금융 플랜을 가장 먼저 내세웠다. ▷분담금 0원 ▷각 세대 금융지원금 2억원 ▷양도성예금증서(CD)금리보다 1%포인트(p) 낮은 금리 조건이 핵심이다. 조합원의 금융 부담을 줄이기 위해 시공사 계약 후 1억원, 사업시행인가 후 1억원, 총 2억원을 각 세대에 지급한다고 했다.

최근 정부의 이주비 대출 규제 등으로 시공사의 금융 조달 능력이 수주전 핵심 변수로 부상한만큼 파격 조건을 내건 것이다.

하이엔드 단지의 핵심 요소로 떠오른 한강 조망과 스카이브릿지 경쟁도 관전 포인트다. 삼성물산은 인근 한신16차 재건축 이후에도 간섭 없이 한강 조망이 가능한 설계를 강조하고 있다. 포스코이앤씨는 ‘ㅁ’자 형태 스카이브릿지와 대형 유리창 설계를 통해 파노라마 한강뷰를 구현하겠다는 전략이다.

현대·DL이앤씨도 6년만의 재격돌…“현대타운 완성” VS “실리 극대화”

압구정 재건축 사업지 가운데 유일하게 경쟁입찰이 성사된 압구정5구역도 불꽃 튀는 경쟁을 벌이기는 마찬가지다. ‘압구정 현대타운’ 완성을 내건 현대건설과 압구정에 ‘아크로’를 안착시키려는 DL이앤씨가 맞붙었다. 양사의 경쟁은 2020년 용산 한남3구역 이후 6년 만의 재대결이기도 하다.

압구정5구역은 서울 강남구 압구정동 한양 1·2차 아파트를 최고 68층 높이의 1397가구로 재건축하는 사업으로 공사비만 1조5000억원에 이른다.

대한민국 대표 부촌인 만큼 건설사들은 브랜드 자체보다 ‘압구정’의 상징성을 전면에 내세우고 있다. 현대건설은 ‘디에이치’ 대신 ‘압구정 현대 갤러리아’를 단지명으로 제안했다. 압구정에서 수십년 쌓은 ‘헤리티지’를 계승한다는 전략이다. 삼성물산 역시 압구정4구역에 ‘래미안’을 떼고 ‘컬리넌 압구정’을 제안하는 유사 브랜드 전략을 펼치고 있다.

현대건설은 압구정 2·3구역 및 갤러리아백화점과의 연계, 제로 월(ZERO WALL) 240도 광폭 파노라마 조망을 활용한 한강 조망 특화를 앞세우고 있다. 여기에 ▷전체 공사비 1조4960억원(하이엔드 특화 비용 등 1927억원 포함) ▷이주비 LTV 100% ▷추가분담금 최대 4년 납부유예 ▷전체 사업비 제안금리 ‘코픽스(COFIX)+0.49%’ 등을 제시했다.

DL이앤씨는 ‘아크로 압구정’을 앞세워 조합원의 현금 흐름 안정성과 빠른 입주를 강조하고 있다. ▷필수사업비 가산금리 0% ▷이주비 LTV 150% ▷입주 후 최대 7년 분담금 납부 유예 등이 대표적이다. 이와 함께 국토교통부 신기술 인증을 받은 100년 내구성 기반 초고층 기술을 적용하겠다고도 내걸었다.

여의도·성수 등 정비사업 속도전…‘우리도 저렇게 해주려나’ 다른 사업지도 관심

서울 핵심 부촌을 둘러싼 수주전이 과열되면서 여의도, 성수 등 주요 정비사업지에서도 관심이 높아지고 있다. 최근 여의도 대교아파트 재건축 조합은 관리처분계획인가를 받았고, 시범·목화아파트 등도 시공사 선정 절차에 돌입할 예정이다. 한강변 초고층 개발 상징성이 큰 곳으로 꼽히는 성수4지구에서는 롯데건설과 대우건설의 맞대결 가능성이 거론된다.

여의도의 한 재건축 조합 관계자는 “반포·압구정에서 파격 조건을 내걸고 있는만큼 (우리 단지에도 어떤 조건이 나올지 조합원들의 관심이 크다”며 “수의계약을 할 경우 건설사와 협상력이 떨어질 수 있어 두 곳처럼 경쟁입찰이 성사되길 바라는 분위기도 일부 있다”고 말했다.

김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “경쟁입찰이 이뤄질수록 조건 경쟁이 치열해질 수밖에 없다”며 “강남권 수주전의 조건들이 다른 정비사업지로 확산되는 경향이 있어 업계 전체가 주목하고 있다”고 강조했다. 이어 “정부 규제가 강화되면서 단순 브랜드 경쟁보다는 금융조건과 설계 차별화 등 ‘디테일 싸움’ 양상으로 가고 있다”고 덧붙였다.