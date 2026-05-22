[헤럴드경제=이명수 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수는 미국과 이란의 종전 기대감이 고조되면서 상승 출발했다.

연합뉴스에 따르면 22일(현지시간) 오전 9시 34분 현재 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 342.61포인트(0.68%) 오른 50,628.27을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장 대비 43.33포인트(0.58%) 상승한 7,489.05, 나스닥 종합지수는 전장보다 151.95포인트(0.58%) 상승한 26,445.05를 가리켰다.

미국과 이란의 종전 협상 기대감이 투자심리를 북돋웠다.

사우디아라비아 매체 알 아라비야는 파키스탄의 중재로 작업 중인 미국과 이란의 종전 관련 최종 초안이 몇 시간 내 발표될 예정이라고 소식통을 인용해 이날 보도했다.

이어 이란 국영 통신사인 IRNA는 아심 무니르 파키스탄군 총사령관이 이란으로 향하고 있다고 보도했다.

무니르 총사령관은 그간 미국과 이란의 종전 협상을 중재한 핵심 인물로, 그가 이란행을 결정했다는 것은 미국과 이란의 종전 합의가 임박했다는 의미로 풀이된다.

또 로이터 통신은 소식통을 인용해 카타르도 미국과의 조율 하에 이란 테헤란으로 협상팀을 보냈으며 종전 합의를 확보하기 위해 노력하고 있다고 보도했다.

한편 이날 오후에는 케빈 워시 차기 연방준비제도(Fed·연준) 의장의 취임 선서가 예정돼있다.

또 오는 25일은 메모리얼 데이로 휴장한다.

스파르탄캐피털 증권의 피터 카르딜로 수석 시장 이코노미스트는 “미국과 이란 간의 주요 이견이 여전히 해결되어야 전쟁이 끝날 수 있지만, 종전 협상이 계속되는 것은 투자자들에게 긍정적 요인으로 작용한다”고 설명했다.

업종별로는 기술, 유틸리티는 강세를, 기초 소비재, 통신 등은 약세를 보였다.

화장품 제조업체 에스티로더는 스페인 향수회사 푸익과의 잠재적 협상 협상을 종료했다고 밝히면서 주가가 10.89% 뛰었다.

제약사 머크는 중국 기반의 커룬 바이오텍과 공동 개발 중인 폐암 치료제가 임상 3상 시험에서 종양 진행 위험을 약 65% 줄였다는 소식에 주가가 4.72% 올랐다.

아이맥스는 회사 매각 가능성을 검토 중이며 잠재적 인수자들과 초기 협상을 진행 중이라는 보도가 나오면서 주가가 12.75% 상승했다.

유럽증시는 상승세를 나타냈다.

유로스톡스50 지수는 전장 대비 1.16% 오른 6,029.36에 거래 중이다. 프랑스 CAC40 지수와 독일 DAX 지수는 각각 0.82%, 1.28% 상승했다. 영국 FTSE100 지수는 0.33% 올랐다.

국제 유가는 하락했다.

같은 시각 근월물인 2026년 7월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 0.10% 내린 배럴당 96.25달러를 기록 중이다.