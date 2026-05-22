FAMS 2026 파이오니아 발대식 AI모빌리티 세대 주역에 임명장 공동위원장들 대상 인터뷰도 진행 Acts29 Jr. 학생들 날카로운 질문 AI시대 세대 통합 메시지 큰 울림 “AI시대 개척자(Pioneer) 될것”

[헤럴드경제=김영상 기자] “자연과 인간이 더욱 생육하고 번성하며 행복하고 건강한 미래가 되기위해 AI를 어떻게 활용하고 발전시켜야 하나요?”(질문)

“무엇보다 AI 인재가 돼야지요. 인간의 상상력과 인간만의 공감 능력으로 AI에 휘둘리지 않고, AI를 지배하는 사람이 돼야 합니다.”(답변)

미래 AI 모빌리티의 글로벌 표준과 비전을 제시하는 ‘FUTURE AI MOBILITY SUMMIT 2026(이하 FAMS 2026)’의 MZ 서포터즈 조직인 ‘파이오니아 발대식’이 지난 18일 서울 용산구 헤럴드스퀘어 지하3층 강당에서 열린 가운데, 나온 질문과 답변이다. 질문은 AI 모빌리티에 대한 궁금증이 많은 서포터즈 학생들이 했고, FAMS 2026 공동위원장 및 각 분과 위원장들이 답을 하는 인터뷰 형식으로 발대식 하이라이트가 꾸며졌다.

질문은 주로 제주 국제학교인 KIS, SJA 학생들이 맡았다. 이들은 대부분 Acts29 Jr.(국제학교 학생 연합 동아리) 활동 멤버다. 김동현(KIS 7학년, 이름 가나다 순), 김재이(KIS 8학년), 남기범(KIS 5학년), 남기현(KIS 7학년), 안하은(새서귀 초4), 유하경(대정여고 1학년), 육담원(KIS 7학년), 이하랑(SJA 4학년), 황요셉(KIS 6학년) 학생이 인터뷰에 참여했고, 이석구 FAMS 2026 공동조직위원장, 최장섭 FAMS 2026 공동조직위원장, 이주형 FAMS 2026 공동조직위원장, 최승호 에노바 대표를 향해 날카로운 질문을 던졌다. 위원장들은 땀을 흘릴 정도로, 학생들의 질문은 매서웠다.

남기범 학생은 이석구 위원장을 향해 “조직위원장께선 이번 FAMS를 통해 학생들이 어떤 시야를 얻어가길 가장 바라는가”라고 물었고, 이 위원장은 “AI 대전환기를 맞아 AI 모빌리티를 바라보는 시선을 확장하고, AI시대 주체적 인간으로서의 살아가는 공감 능력을 키웠으면 한다”고 했다.

황요셉 학생은 이주형 위원장(한국대학발명협회 회장)에게 “발명과 혁신을 꿈꾸는 청소년들에게 꼭 필요한 자세는 무엇이라고 생각하시나요”라고 물었고, 이 위원장이 “세상의 진화는 발명이 이끄는 것이며, 늘 호기심을 갖고 주변을 돌아보면서 혁신의 사고를 갖추는 게 중요하다”고 하자 고개를 끄덕였다.

육담원 학생은 최장섭 공동조직위원장에게 “위원장께서 유망기업을 발굴해 서밋에 참여시킨다고 들었다. 그들은 어떤 가치관, 목표, 업적 등이 갖고 있어야 하나”라고 하자, 최 위원장은 “신뢰할 수 있는 기업, 지속가능한 기업, 혁신적 사고를 발휘하는 기업을 대상으로 서밋 참여를 유도하고 있다”고 했다.

회사에 대해 질문을 받은 최승호 에노바 대표는 학생들을 향해 에노바의 비전을 설명하면서, 급진전된 AI시대를 살아가야 하는 지혜의 중요성을 언급했다.

FAMS 2026 조직위 관계자는 “오늘 발대식을 통해 서포터즈 학생들이 AI시대의 창의성과 공감 능력 잠재력이 탁월하다는 생각이 들었다”며 “본 서밋에 학생들을 많이 참여시키고, 그들을 행사 주인공으로 내세움으로써 AI시대의 참된 주인으로 만들고자 하는 게 기본 취지”라고 설명했다.

한편 이날 발대식엔 유소년을 비롯해 대학생, 청년위원, 조직위원 등 100여명이 참석해 자리를 빛냈다. 이 발대식은 오는 6월 29~30일 열리는 FAMS 2026 본 서밋을 향한 가장 중요한 공식적인 발걸음이라는 데 의미가 있다고 조직위는 밝혔다.

5월18일 성년의 날 맞춰 발대식 진행

올해로 제1회를 맞는 FAMS 2026은 AI 대전환기 미래 모빌리티 생태계의 방향을 조망하는 국제 서밋으로, 이날 발대식은 박진혁 서정대학교 교수(FAMS 2026 서포터즈 단장)가 진두지휘했다. 발대식은 특히 5월18일 성년의 날과 맞물려 진행돼 미래 세대를 격려하는 이중적 의미를 담아 기획됐다.

발대식은 ‘비전 선포-기념 퍼포먼스-네트워킹&퍼포먼스’ 3부 체제로 진행됐다. 슬로건은 ‘성장을 넘어 미래로, AI모빌리티 꿈 심다/From Motion to Emotion’으로 설정했다.

1부에서는 김영상 집행위원장의 개회사를 출발로 이석구ㆍ최장섭ㆍ이주형 공동조직위원장, 신덕상 위원장의 환영ㆍ축사가 이어졌고, 박진혁 서포터즈 단장(서정대학교 교수)ㆍ박성원ㆍ남정욱 위원장이 각각 비전 스피치를 담당했다.

2부는 발대식의 핵심 순서로, 파이오니아 전원에게 ‘미래 AI 모빌리티 세대의 주역’ 임명장이 수여됐다. 특히 박진혁 단장에게는 헤럴드 명예기자 위촉장이 수여됐으며, Acts29 Jr. 드림트리 학생들에겐 임시 프레스 목걸이가 수여돼 현장 취재ㆍ홍보 활동의 시작을 알렸다.

3부에서는 오는 6월 30일 본 행사까지의 디지털 홍보 미션이 파이오니아들에게 부여됐다. 드림트리 대표 이시연 학생이 ‘내가 살고 싶은 미래 AI 모빌리티’ 선언문을 낭독했고, 그 뒤에 이석구ㆍ이주형ㆍ최장섭ㆍ최승호 조직위원장이 참여한 ‘Motion to Emotion’ 공개 토크가 이어졌다. 뒤를 이어 황요셉 학생 등 10명으로 구성된 Acts29 Jr. Choir의 공연이 이날 발대식의 대미를 장식했다.

이시연 드림트리 대표는 선언문 낭독에서 “우리는 FAMS 2026 파이오니아로서 AI 기술이 인간의 삶을 더 풍요롭고 안전하게 만들 수 있도록 앞장서서 알리겠다”며 “단순한 서포터즈를 넘어 AI 모빌리티 시대를 열어가는 진정한 개척자(Pioneer)가 되겠다”고 했다.

행사 사회는 ▷1부 박세연 학생 ▷2부 서정대학교 스라반티 학생 ▷3부 Acts29 Jr. 김유주 학생이 각각 맡아 세대 통합의 메시지를 구현했다.

행사에는 각 위원장을 비롯해 손웅희ㆍ이창운ㆍ한영용ㆍ강성주ㆍ최창훈ㆍ김경서 분과위원장 및 앰버서더 등 FAMS 주요 인사들이 참석했다. 행사는 에노바, 가온, 노루기술교육원, 두산, 서울미술고등학교, JLK, 법무법인 원, KT, LS, 포스코 등이 후원, 협업했다.

인간의 삶 풍요롭게 해줄 AI, 전파하겠다

조직위 측은 “FAMS 2026 파이오니아 발대식은 오는 6월 29~30일 열리는 본 서밋을 향한 공식 신호탄이며 파이오니아들은 FAMS 2026 홍보대사 역할을 부여 받아 이날부터 본 행사까지 릴스ㆍ숏폼 기사(자유형식) 등 디지털 미디어 플랫폼을 활용한 AI모빌리티 홍보 미션을 수행하게 된다”며 “AI 모빌리티의 미래를 여는 청년 개척자들이 성년의 날 한자리에 모여 ‘Motion to Emotion’, 즉 ‘기술을 넘어 감성으로’의 가치를 선포한 것으로, FAMS 2026 서밋 성공 개최를 위한 중요한 이정표가 될 것”이라고 했다.

한편 코리아헤럴드와 사단법인 한국미래친환경차서비스협회(KFMSA)가 공동 주최하는 ‘FAMS 2026’은 ‘이동에서 공감으로(Motion to Emotion)’를 주제로 정부 유관 부처, 글로벌 모빌리티 리더, 석학들이 참여하는 국내 최대 규모의 서밋으로 진행된다. 오는 6월 29일 더라움에서의 VVIP 갈라쇼 및 AI 모빌리티 어워즈를 시작으로, 6월 30일 서울 대한상공회의소 국제회의장에서 본 포럼이 개최된다.

ysk@heraldcorp.com