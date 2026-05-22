“업무 위치만 다를 뿐 사람 위아래 아냐”…과도한 의전 문화도 비판 농협개혁·농지 전수조사 언급…“정책은 결국 타이밍” AI·ASF·구제역 ‘트리플 질병’ 대응 직원들 격려 “민원은 보물상자”…현장 대응·정책 추진 직원들 노고도 치하

[헤럴드경제=김선국 기자] 송미령 농림축산식품부 장관이 직원조회에서 “직급이 낮다고 무시하거나 갑질하는 일은 용서하지 않겠다”고 밝히며 수평적 조직문화 정착을 강하게 주문했다. 과도한 의전 문화와 권위적 조직 분위기를 정면으로 비판하며 “정책은 결국 사람과 소통에서 나온다”고 했다.

송 장관은 22일 가정의 달을 맞아 열린 직원조회에서 “업무의 위치와 역할이 다른 것이지 사람의 위아래가 있는 것은 아니다”라며 “간부와 직원, 연령 차이는 있을 수 있지만 서로를 폄훼하거나 권위적으로 대하는 문화는 없어져야 한다”고 말했다.

이어 “직장 안에서도 상대를 함부로 대하거나 갑질하는 문화 없이 서로 존중하는 분위기를 만들어야 국민을 위한 따뜻한 정책도 나올 수 있다”고 강조했다.

특히 공직사회 특유의 의전 문화도 강하게 지적했다. 송 장관은 “불필요한 의전은 하지 말아야 한다”며 “과도한 의전은 업무 효율을 망치는 것이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “의전은 최대한 슬림하게 하고 소통은 더 다양하고 자유롭게 해야 한다”고 덧붙였다.

조직 내 자유로운 의견 개진 문화도 강조했다. 그는 “농식품부는 말하기 쉬운 조직이어야 한다”며 “누구든 불이익 걱정 없이 의견을 말할 수 있어야 한다”고 밝혔다.

간부들을 향해서는 보다 명확한 업무 지시와 따뜻한 피드백을 주문했다. 송 장관은 “가장 싫어하는 상사 유형이 모호하게 지시하는 사람”이라며 “지시는 구체적으로 하고 피드백은 따뜻하고 다정하게 해야 한다”고 말했다.

현장 민원에 대한 인식 변화도 주문했다. 송 장관은 “민원은 보물상자”라며 “민원과 건의사항을 귀찮다고 생각하지 말고 새로운 경험과 지식을 주는 과정이라고 생각해야 한다”고 말했다. 이어 “작은 것이라도 속도감 있게 해결하는 것이 중요하다. 정책은 타이밍”이라고 했다.

이날 조회에서는 최근 현안 대응에 나선 직원들에 대한 격려도 이어졌다. 송 장관은 “올해는 조류인플루엔자(AI)와 아프리카돼지열병(ASF), 구제역 등 이른바 ‘트리플 질병’이 동시에 발생한 어려운 상황이었다”며 “방역국과 검역본부를 비롯해 모든 직원들이 문제를 더 번지지 않도록 잘 대응해주고 있다”고 평가했다.

중동 정세 불안 대응과 관련해서는 “하반기 상황이 녹록지 않겠지만 지금처럼 하면 충분히 잘 해결할 수 있을 것”이라고 말했다.

농협개혁과 농지 전수조사에 대해서는 “수십 년간 손대지 못했던 어려운 과제”라며 조직 차원의 대응 필요성을 언급했다. 농촌기본소득과 영농형 태양광 정책에 대해서는 “정부의 브랜드 정책이자 농식품부 역량을 보여주는 핵심 과제”라고 강조했다.

송 장관은 “조직 안에 오래 있으면 무엇이 비정상인지 잘 느끼지 못할 수 있다”며 “새로 들어온 젊은 직원들이 문제를 더 잘 볼 수 있는 만큼 적극적으로 의견을 내달라”고 당부했다.