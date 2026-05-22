중소기업 금융지원 ‘맞손’ 협약보증으로 경영 안정 및 위기 극복 지원

[헤럴드경제=부애리 기자] 기술보증기금이 KB국민은행·하나은행과 ‘중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기극복을 위한 포용 금융지원 업무협약’을 체결했다고 22일 밝혔다.

이번 협약은 중동전쟁 장기화 등으로 환율·유가가 상승하고 물류비가 증가하면서 어려움을 겪고 있는 수출입 중소기업의 금융 부담을 완화하기 위한 차원이다. 또 신속한 자금 지원을 통해 경영 안정을 뒷받침하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 기보는 KB국민은행의 특별출연금 30억원, 보증료 지원금 20억원과 하나은행의 특별출연금 30억원, 보증료 지원금 20억원을 재원으로 총 4534억원 규모의 협약보증을 공급한다.

기보는 ▷3년간 보증 비율 상향(85%→100%) ▷3년간 보증료 감면(최대 0.4%포인트 인하) 등의 혜택을 제공한다. KB국민은행과 하나은행은 ▷2년간 보증료 최대 0.7%포인트를 지원한다.

지원 대상은 기보의 기술보증 요건을 충족하는 신기술사업자 중 ▷중동 직접 수출(예상)기업 ▷중동산 원유 공급망 차질로 피해를 본 원자재 수요기업 ▷중동전쟁에 따른 경제 여건 악화로 경영 애로를 겪는 기업▷기타 은행이 추천하는 기업 등이다.

김종호 기보 이사장은 “앞으로도 금융기관과의 협력을 확대해 위기 상황에 선제적으로 대응할 수 있는 금융지원 체계를 구축하고, 피해기업의 경영 안정을 적극 지원하겠다”라고 말했다.

한편 금융권에서는 이번 대규모 자금 공급이 고환율과 물류난으로 자금 압박을 받던 수출입 중소기업들의 숨통을 틔워주는 실질적인 버팀목이 될 것으로 기대한다. 특히 기보가 보증비율을 100%로 상향해 시중은행의 대출 문턱을 대폭 낮춘 만큼, 담보력이 부족한 혁신 중소기업들의 신속한 자금 조달할 수 있을 전망이다.