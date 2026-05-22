기술보증기금에 50억 특별출연

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 기술보증기금에 50억원을 특별출연해 중동전쟁 피해기업에 약 2300억원 규모의 보증서 담보대출을 지원할 계획이라고 22일 밝혔다.

양사는 이날 ‘중동전쟁 등에 따른 중소기업 위기 극복을 위한 포용금융 지원 업무협약’을 체결했다. 이를 통해 중동 수출기업, 원유 수요기업 등 중동 전쟁으로 직·간접적인 피해를 본 기업뿐 아니라 고유가·고환율로 인해 경영에 어려움을 겪고 있는 기업의 자금부담을 덜어줄 것으로 예상된다.

지원 대상은 기보의 기술요건을 충족하는 기업 중 ▷중동 직접 수출(예상)기업(자동차, 전력용 기기, 공조기, 에어컨 등) ▷중동산 원유 공급망 붕괴 피해 원자재 수요기업(석유, 화학, 플라스틱 제조업 등) ▷환율 및 물류비 상승 등 경제여건 악화로 어려움을 겪는 경영애로기업 등이다.

대상기업은 특별출연 협약보증서를 통해 3년간 100% 보증비율 우대 혜택이 있는 보증서를 발급받거나 보증료지원 협약 보증서를 통해 2년간 총 1.2%포인트(1년차 0.7%포인트, 2년차 0.5%포인트)의 보증료 지원을 받을 수 있다.

국민은행은 앞서 올해 2월에도 기보에 130억원을 특별출연해 미래전략산업 중소기업에 보증서 담보대출을 지원 중이다. 지원 목표액은 4300억원이다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 중소기업이 대외 환경 변화에 흔들리지 않도록 든든한 금융 파트너로서 적시에 필요한 지원을 이어가겠다”고 말했다.