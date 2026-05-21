[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 선우용여가 “주식하지 말고 땅 사두라”고 조언했다.
지난 20일 유튜브 채널 ‘순풍선우용여’에는 ‘50년 단짝 선우용여 전원주가 같이 살 600평 집 최초공개’라는 제목의 영상이 올라왔다. 선우용여는 배우 전원주와 공동 매입한 경기도 양수리 토지를 찾아 현황을 공개했다.
선우용여는 “사고 나니까 돈이 없어. 시세 이런 것도 잘 안 본다. 언젠가 오른다. 이런 것도 생각없이 그냥 산 거야”며 해당 토지를 13년 전 샀다고 밝혔다.
투자 지분에 대해서는 “원주 언니는 350평 사고 나는 250평 샀다”고 설명했다. 전원주가 가지도 않으면서 자신이 다 처리한다며 투덜거리면서도 “그래도 미우나 고우나 원주 언니다. 미워할 수 없다”고 했다.
현재 해당 토지는 진입로가 없는 맹지 상태다. 선우용여는 군청에 가서 길을 낼 수 있는지 물어보려 했다고 밝혔다. 길을 내려면 인접 토지 소유자와 협조가 필요한데 “이 인간이 안 한다”며 어려움을 토로했다.
주식에 대한 생각도 직접 밝혔다. 선우용여는 “주식하는 사람들 보면 난 피곤해서 못 할 거 같아. 올랐네 내렸네. 매일같이 그 전화 가지고 붙들고 있더구만”이라고 했다.
이어 “젊을 때 돈이 되면 주식하지 말고 그냥 땅 사놔. 언젠가 거기 가서 천막이라 치고 살면 되잖아. 그런 마음까지 가져야 돼”라고 말했다.
선우용여는 “사람이 어떻게 될지 모른다. 아무것도 없어도 당당하면 돼. 떳떳하게 사는 사람이 최고야”라고 덧붙였다.
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