김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 지역경제 불황 속 산업전환·신공항 등 현안 중앙정부와 여당 지원·협조 이끌어 올 자신 국힘 당원 지지선언 “정당보다 경제 택한 것”

“대구(경제)가 어려운 사정이 되면서 옛날처럼 무조건 보수 지지나 결집을 요구하기엔 녹록지 않은 환경이 됐습니다.”

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 18일 대구 달서구에 위치한 후보 캠프 사무실에서 헤럴드경제와 만나 “길거리를 다녀보면 정말 대구 시민들은 절박하고 변화를 원한다. 김부겸 출마가 매개가 돼 이런 분위기가 터진 것”이라며 이같이 말했다.

김 후보는 행정안전부 장관과 국무총리를 역임한 풍부한 국정 경험과 집권여당의 후보라는 점을 전면에 내세웠다.

그는 “대구의 숙원 사업은 대구시 혼자로는 감당하기 어렵다. 새 시장은 이재명 정부 남은 임기 4년과 함께 간다. 중앙 정부와 여당의 지원과 협조를 힘 있게 이끌 후보는 저 김부겸”이라며 “이를 바탕으로 TK(대구·경북) 통합 신공항, 대구·경북 행정통합, 산업 대전환 등을 추진하겠다”고 밝혔다.

1인당 지역내총생산(GRDP) 최하위, 청년이 떠난 도시가 된 대구에 다시 활력을 불어넣기 위해 최근 무산된 대구·경북통합을 다시 추진하겠다는 계획이다.

김 후보는 “목표는 2028년 총선에 맞춰 통합단체장 선출까지 이어질 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 것”이라고 밝혔다. 이어 “시장이 되면 경북도와 즉시 공동 통합추진위원회를 출범시키겠다. 시·도민 공론화를 통해 첫 6개월 안에 행정통합의 방향과 권한, 재정, 산업 배치, 청사 기능, 교통망, 지역별 우려 해소 등을 구체화하겠다”며 “이후 주민투표를 통해 통합의 정당성을 확보하고, 통합특별법 제정을 추진하겠다”고 말했다. 해묵은 과제인 TK 통합신공항 조기 착수를 위한 재원 1조원 확보도 약속했다. 그는 “공공자금관리기금 5000억원, 정부 재정지원 5000억원 등 총 1조원 규모의 재원 확보 방안에 대해 중앙당과 협의를 마쳤다”며 “대구경북신공항특별법 개정을 당론으로 추진해 신공항을 국가 지원사업으로 전환할 것을 당에 공식 요구하겠다”고 설명했다.

추경호 국민의힘 대구시장 후보를 향해서는 “(추 후보가) 경제부총리 시절 ‘기부 대 양여’ 방식을 확정했는데, 대구시가 재원을 조달하는 이 방식만으로는 사업 추진이 어렵다”며 “왜 이런 결정을 내렸는지 답해야 한다”고 지적했다.

청년 일자리 문제 해결도 주요 공약 중 하나다. 그는 “휴대전화 번호를 공개한 뒤 가장 많이 들어온 민원 중 하나가 최저임금 문제”라며 “최저임금은 법으로 보장된 최소 기준인데, 그조차 제대로 지켜지지 않는 현실을 무겁게 받아들인다”고 말했다.

다만 “이 문제는 청년의 권리문제이자, 지역 경기침체와 소상공인·자영업자의 경영 부담이 얽힌 구조적 문제”라며 “대구지방노동청과 함께 업종별·고용형태별 실태를 정확히 조사하고, 인건비 부담도 함께 살피겠다. 세제·비용 지원, 인센티브 방식까지 포함한 현실적 해법을 찾겠다”고 덧붙였다.

‘보수의 심장’으로 통하는 대구에서도 김 후보에 반응한다는 평가가 나온다. 최근 잇따른 여론조사에서 김 부호는 추 후보와 오차범위 내 접전을 벌이고 있다. 대구에서만 네 차례 선거를 치렀던 김 후보는 달라진 대구 민심을 체감한다고 밝혔다.

그는 “지금은 시민들께서 자신의 정치적 입장을 당당하게 밝히고 있다. 과거와는 사뭇 달라진 모습”이라며 “지역 소멸 위기를 극복하고 대구의 재도약을 이끌 ‘시민이 스스로 선택한 변화’의 시작이라는데 그 가치를 두고 싶다”고 의미를 부여했다.

대구에서 국민의힘을 탈당해 김 후보 지지를 선언하는 흐름도 나타나고 있다. 이와 관련 김 후보는 “대구에서 국민의힘 당원이라는 건 일생에 자리 잡은 삶의 일부이자 정체성에 가깝다. 그런데도 굳은 각오와 결심으로 저에 대한 지지 선언이 이어지고 있다”며 “정당이나 이념이 아니라 누가 대구 경제를 살리고 시민의 삶을 바꿀 수 있는지가 중요하다는 뜻”이라고 강조했다.

또 “한 정당이 수십 년간 독점했던 대구의 정치권력이 치열한 경쟁체제로 들어서면 대구 시민의 목소리가 한층 더 커지는 계기가 될 것”이라며 “소통과 협력, 통합의 정치로 대구의 묵은 과제를 해결하면서 ‘정치적 효능감’을 느끼시도록 하겠다”고 덧붙였다. 대구=주소현·정석준 기자