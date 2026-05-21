[헤럴드경제=김성훈 기자] 정유경 신세계 회장의 장녀인, 그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니(본명 문서윤)가 미국 명문대인 컬럼비아대를 졸업했다.

연예계에 따르면, 애니는 19일 미국 뉴욕에서 열린 컬럼비아대 졸업식에 참석했다.

온라인에 퍼진 졸업식 현장 영상에 따르면, 애니는 흰색의 짧은 원피스 드레스를 입고 컬럼비아대를 상징하는 하늘색 졸업 가운과 학사모를 쓴 모습이었다.

단상에 올라 학교 측 관계자와 악수를 나눈 그는 단상을 내려가며 카메라를 향해 “데이원(팬덤명) 사랑해”라며 손을 흔들어 팬들에게 인사했다.

애니가 멤버로 있는 5인조 혼성그룹 올데이 프로젝트는 YG 산하 레이블인 더블랙레이블 소속이다. 지난해 6월 첫 싱글 ‘페이머스’(FAMOUS)를 발매하며 데뷔했다. 애니가 정유경 신세계 회장 장녀이자 이명희 신세계 총괄회장의 외손녀라는 사실이 알려지면서 데뷔 전부터 크게 화제가 됐다.

애니는 컬럼비아대에서 미술사학과 시각예술학을 전공했으며, 올해 봄 학기에 복학해 학업을 이어왔다. 애니는 지난 1월 복학을 앞두고 직접 팬들에게 “딱 한 학기 남았다. 기다려 달라”는 내용의 메시지를 전한 바 있다.