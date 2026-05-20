[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘청소광’으로 제2의 전성기를 누리고 있는 플라이 투 더 스카이 출신 브라이언이 ‘청소광 광고 수익’으로 80억 원 상당의 대저택을 마련했다고 밝혔다.

19일 브라이언의 유튜브 채널인 ‘더 브라이언’에는 메이크업 아티스트인 레오제이가 게스트로 출연해 브라이언을 메이크업 하는 영상이 올라왔다.

영상에서 레오제이는 “(브라이언이) 집 공개하는 거 보고 너무 놀랐다. 플라이 투 더 스카이 활동을 하면서 번 돈으로 산 거냐”고 묻자, 브라이언은 “플라이 투 더 스카이로 번 돈은 1%도 안 들어갔고, 청소광 때부터”라고 잘라 말했다.

레오제이가 놀라며 “그걸로 진짜 이런 집을 살 수 있냐”고 하자, 브라이언은 “청소광 출연료가 아니라 청소광 때부터 광고가 들어왔다”라고 했다. 출연료도 아닌 광고 수익만으로 집을 사게 됐다는 것.

레오제이가 “다른 사업을 하는 줄 알았다”고 하자 브라이언은 “나는 사업이랑 안 맞는다. 했던 사업들은 다 망했다”고 했다.

브라이언은 지난해 경기도 평택에 해당 주택을 마련했다. 약 300평 규모의 대지에 개인 영화관, 프라이빗 바 등의 시설을 갖추고 오디오 시설에만 약 1억 9000만원을 투자한 초호화 저택으로 알려졌다. 브라이언은 한 방송에서 “집값은 80억 정도일 것 같고, 내부에 들어간 가구까지 싹 다 합치면 자산 가치가 100억은 될 것 같다”고 밝힌 바 있다.