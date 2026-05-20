국토부, 상공 500km 궤도 안착한 차세대중형위성 본격 운영준비 돌입

[헤럴드경제=소민호 기자] 지난 3일 성공적으로 발사돼 지구 궤도에 안착한 국토위성 2호(차세대중형위성)의 본격 운영이 이뤄지며 이르면 다음주 중 첫 정밀관측 영상을 촬영할 것으로 보인다.

국토교통부는 국토위성 1·2호를 동시에 운영하며 정밀관측 역량을 강화하고 영상정보도 민간에 적극 개방하는 등 국토위성 영상의 활용도를 대폭 높일 계획이라고 20일 밝혔다.

국토위성 2호는 3일 오후4시 미국 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X의 ‘팔콘9’ 발사체에 실려 약 500km 상공의 궤도에 성공적으로 안착한 바 있다. 국토부와 우주항공청, 한국항공우주산업, 한국항공우주연구원이 공동 개발한 2호기는 초기 점검단계를 거쳐 국토부가 운영하게 된다.

국토부는 정상작동 여부를 면밀히 점검하면서 본격 운영준비를 하고 있으며 이르면 1~2주 안에 첫 영상을 촬영할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 두 개의 위성을 활용함으로써 촬영주기가 대폭 단축된다. 하루에 지구를 15바퀴 공전하는 두 국토위성을 운영하면 동일지점에 대한 촬영주기가 기존 4~5일에서 2~3일로 줄어든다.

이를 통해 토지와 도시, 녹지, 농.산림, 해양 등 국토 변화를 더 빠르게 모니터링할 수 있게 된다. 군사·보안상 제약이 되는 접경지역의 국가기본도 갱신 주기도 2년에서 1년으로 빨라진다.

아울러 3차원 공간정보 구축이 가능해진다. 국토위성 1·2호는 약 17분 간격으로 동일 궤도를 비행하는 ‘쌍둥이 위성’으로 두 위성이 촬영한 사진을 합성하면 고정밀 입체 영상을 제작할 수 있다. 국내는 물론 해외 지역까지 3차원 공간정보를 구축할 수 있다는 점도 특징이다.

동시에 산불과 수해 등 재난 상황의 긴급 영상 촬영 주기가 이틀에서 하루로 단축돼 국가 차원의 골든타임 확보가 용이해지게 된다.

성호철 국토부 국토정보정책관은 “위성 영상은 AI 시대에 적합한 디지털 자산으로, 공간정보 산업의 전휴방 융복합 산업에서 잠재 활용가치가 매우 높다”면서 “국토위성 영상을 활용해 제작하는 국토위성지도를 기존 10개월에서 5개월 수준으로 단축 갱신할 수 있게 돼 캠핑지 지형 미리보기나 등산로 산사태 등 피해상황 확인, 입주할 아파트 공사 진행상황 모니터링 등 최신 영상을 제공받을 수 있게 될 것”이라고 말했다.

한편 국토부는 국토위성 2호에 이어 관측폭 등 성능이 향상된 국토위성 3·4호 도입을 위한 예비타당성조사 단계에 접어들었다면서 별도로 기상조건이나 주야에 관계 없이 지상을 정밀 관측하는 SAR(영상레이더) 위성 도입도 추진 중이라고 덧붙였다.